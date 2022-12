Erik ten Hag contrarié par la défaite de Man United contre le bas de la Liga

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, était loin d’être ravi après la défaite de son équipe contre Cadix mercredi. Les Red Devils ont été battus en Espagne 4-2 dans la journée. Après le match, l’entraîneur a affirmé que ses joueurs “dormaient encore” au début du match amical.

“C’est assez clair”, a déclaré ten Hag à MUTV. “Nous n’étions pas éveillés, nous dormions encore, [in the] 15 premières minutes. Ils sont une menace en transition. On l’a vu, le deuxième but ne peut pas arriver. Nous [were] pas éveillé en défense mais aussi au milieu de terrain on s’est fait fuir. Ce n’est pas possible, ce n’est pas acceptable. »

«Après cela, nous sommes entrés dans le match et avons obtenu un penalty. Je pense que c’était clair et je pense que peut-être la seconde mi-temps [we] méritait une autre pénalité, mais la première était claire. Nous sommes entrés dans le match, mais nous n’avons pas réussi à égaliser avant la mi-temps.

L’équipe espagnole a remporté deux matches de championnat cette saison

Cadix, qui occupe actuellement la 19e des 20 équipes de la Liga, a marqué deux fois dans les 15 premières minutes du match. Les Red Devils ont pu égaliser le score suite à un penalty d’Anthony Martial et un but de Kobbie Mainoo juste après la mi-temps. Néanmoins, l’équipe espagnole a marqué deux fois en seconde période pour gagner le match.

Ten Hag a souligné la période d’ouverture de la première mi-temps à son équipe. “Les 15 premières minutes ne peuvent pas avoir lieu”, a poursuivi l’entraîneur. «Ce n’est pas notre norme et cela ne devrait pas arriver.

« Nous avons parlé de [the performance and] nous le ferons demain, encore une fois, mais ensuite nous devons le frapper, tracer une ligne et ensuite passer à autre chose. Mais cela ne peut pas arriver à l’avenir.

ten Hag accompagne les habitués et les jeunes dans la défaite de United

United a disputé le match amical avec une équipe assez jeune. Néanmoins, le onze de départ de ten Hag comprenait Donny van de Beek, Scott McTominay, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka et Martial.

L’équipe de Premier League cherchera à se réinitialiser contre le Real Betis samedi. Le Betis est actuellement sixième du classement de la Liga.

PHOTO : Images IMAGO / PA