Erik ten Hag confirme que Cristiano Ronaldo reviendra dans l’équipe de Man Utd mais Raphael Varane absent jusqu’à la Coupe du monde | Nouvelles du football

Erik ten Hag a confirmé que Cristiano Ronaldo reviendra dans l’équipe de Manchester United pour le match de jeudi en Ligue Europa contre le shérif Tiraspol, mais Raphael Varane ne rejouera pas avant la Coupe du monde.

Ronaldo a repris l’entraînement de United mardi après avoir été abandonné pour le match nul 1-1 de samedi avec Chelsea à Stamford Bridge.

Le joueur de 37 ans a été puni par Ten Hag pour avoir refusé d’être engagé comme remplaçant tardif lors de la victoire 2-0 à domicile contre Tottenham la semaine dernière et pour avoir quitté Old Trafford plus tôt.

Image:

Cristiano Ronaldo sera de retour dans l’équipe de la journée de Manchester United pour le match de jeudi en Ligue Europa contre le shérif Tiraspol





Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ronaldo est revenu à l’entraînement de Manchester United mardi après des discussions avec Ten Hag



Cependant, Ronaldo et Ten Hag sont depuis en dialogue constant et le patron de United a déclaré que le capitaine du Portugal serait disponible pour affronter le Sheriff moldave.

“Oui, Cristiano sera dans l’équipe jeudi”, a déclaré Ten Hag lors de sa conférence de presse d’avant-match.

“Je pense que nous avons tout dit et répondu à toutes les questions. Il était absent pour un match et maintenant il est de retour dans l’équipe comme d’habitude.

“C’est fait. Il est de retour. Concentrons-nous sur le match.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Samedi, Roy Keane a affronté Jimmy Floyd Hasselbaink et Gary Neville à propos de la situation de Ronaldo à Manchester United



Ten Hag : Varane absent jusqu’à la Coupe du monde

Cependant, Ten Hag a ajouté que Varane serait absent dans un avenir prévisible après avoir subi une blessure contre Chelsea ce week-end.

L’international français a quitté ce match tôt et en larmes après s’être étiré maladroitement en tentant de défier Pierre-Emerick Aubameyang.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ten Hag a confirmé que le défenseur de Manchester United Raphael Varane ne jouera plus avant au moins le début de la Coupe du monde



Ten Hag a révélé que le joueur de 29 ans serait absent au moins jusqu’au début de la Coupe du monde au Qatar, mais pense qu’il peut toujours participer au tournoi.

“Raphael Varane n’est pas dans l’équipe”, a déclaré Ten Hag. “Il sera absent, certainement, jusqu’à la Coupe du monde.

“Il ne jouera pas dans ce bloc pour Manchester United. Je pense qu’il peut jouer dans la Coupe du monde, mais nous devons voir comment cela se développe et comment sa rééducation se développe.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match nul de Manchester United avec Chelsea en Premier League



En plus du retour de Ronaldo, le capitaine Harry Maguire, le milieu de terrain Donny van de Beek et l’arrière droit Aaron Wan-Bissaka sont également de retour dans l’équipe de United.

Ten Hag a ajouté : “Harry, Donny et Aaron s’entraînent tous et se préparent pour le match de jeudi.

“Après l’entrainement [on Wednesday] Je prendrai une décision.”

Les matchs de Man Utd que Varane manquera 27 octobre : Shérif Tiraspol (H) – coup d’envoi 20h 30 octobre : West Ham (H) – coup d’envoi 16h15, en direct sur Sky Sports 3 novembre : Real Sociedad (A) – coup d’envoi 17h45 6 novembre : Aston Villa (A) – coup d’envoi 14h 10 novembre : Aston Villa (H) – coup d’envoi 20h, en direct sur Sky Sports 13 novembre : Fulham (A) – coup d’envoi 16h30, en direct sur Sky Sports

De quoi Man Utd a-t-il besoin pour se qualifier?

Un point contre Sheriff à Old Trafford suffirait à United pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Cependant, United souhaitera une victoire pour maintenir la pression sur les leaders du groupe E, la Real Sociedad, avant la dernière journée du 3 novembre. En effet, s’ils terminent deuxièmes, ils participeront à un tour de barrage contre un champion classé troisième. Côté ligue.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Christian Eriksen dit qu’il y a plus à venir de Manchester United mais admet qu’il faut plus de cohérence



Quelle est la prochaine étape pour Man Utd?

dimanche 30 octobre 15h00



Coup d’envoi 16h15





Manchester United retour à l’action sur Super dimanchequand ils accueillent West Ham à Old Trafford en Premier League, en direct sur Sports du ciel; (coup d’envoi 16h15).

Le dernier match de United en phase de groupes de la Ligue Europa les voit se rendre à Real Sociedad le 3 novembre (coup d’envoi 17h45).