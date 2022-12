Erik ten Hag compare Rashford à Mbappe, confirme le séjour du joueur

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a fait l’éloge de Marcus Rashford lors d’une récente interview. L’entraîneur néerlandais a affirmé que son attaquant anglais était l’un des meilleurs au monde et l’a même comparé à Kylian Mbappé. Ten Hag a fait ces commentaires lors de discussions avec le site officiel du club.

“Dès le premier instant, j’ai reconnu un énorme potentiel”, a déclaré ten Hag. “Et maintenant, pour sortir le potentiel, je pense que lorsque le positionnement de Marcus est à l’arrière de la ligne défensive, il n’y a presque pas de meilleur joueur au monde.”

“Il y a [Kylian] Mbappé en ce moment, un type comme lui, mais quand [Marcus] est dans cette position, il est génial et vous voyez qu’il s’est vraiment amélioré également sans possession.

Erik ten Hag satisfait de l’année de rebond de Rashford

Rashford est au milieu d’une campagne assez réussie avec les Red Devils et l’Angleterre. Après une saison 2021/22 médiocre, l’attaquant compte déjà huit buts et trois passes décisives pour United jusqu’à présent. Il a également ajouté trois buts en seulement cinq matches de Coupe du monde.

De plus, ten Hag a essentiellement confirmé que Marcus Rashford ne quitterait pas le club cet été. Le contrat de base actuel de l’attaquant de 25 ans se termine en juin, mais United a une option d’un an pour prolonger l’accord. Le président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaifi, a récemment affirmé qu’il était intéressant de faire venir Rashford en France.

L’option de club de réclamations d’entraîneur peut déjà être ramassée

“[Marcus] doit prendre une décision », a expliqué l’entraîneur. “La seule chose que nous pouvons faire est de lui montrer que c’est le meilleur club dans lequel être, ce qui a à voir avec la culture du club et aussi avec la façon dont nous travaillons, la façon dont nous jouons et la façon dont nous nous entraînons et si nous offrons le bon environnement pour progresser.

« C’est aussi une question financière. Ensuite, c’est à lui de prendre la décision. Mais pendant un an et demi, il sera là.

PHOTO : IMAGO / PA Images