Erik ten Hag cherche à poursuivre ses progrès à Manchester United

S’exprimant après la défaite 2-1 de Manchester United contre Manchester City en finale de la FA Cup, le manager Erik ten Hag était relativement calme quant à ses projets pour cet été tandis que la famille Glazer réfléchit à l’opportunité de vendre le club ou de rester en place en vendant une participation minoritaire. ou prendre d’autres options de financement.

Le banquier qatari Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani et le milliardaire britannique Jim Ratcliffe ont fait des offres déclarées pour ce qui pourrait devenir la plus grosse vente jamais réalisée d’une équipe sportive, le prix pouvant atteindre 6 milliards de dollars.

Donc, on a demandé à Ten Hag s’il avait deux plans pour l’intersaison : un si une vente se concrétise et un si ce n’est pas le cas.

A LIRE AUSSI | Officiel : Karim Benzema quitte le Real Madrid après 14 ans

« Je n’ai qu’un seul plan, et c’est d’améliorer ce club et d’améliorer cette équipe », a déclaré Ten Hag. « Je vais me battre pour ça, je vais parler au club de ce que nous devons faire pour ça, mais aussi je dois travailler avec mon staff, avec mes joueurs, pour être meilleur la saison prochaine. »

Poussé sur la façon dont la vente affecte sa planification pour la saison prochaine, Ten Hag a déclaré: «Pour le moment, je ne veux pas en discuter. Il s’agit de finaliser la saison. Il faut se taire, analyser la saison… tirer les bonnes conclusions et agir.

Cette saison a montré la quantité de travail nécessaire à United, en fait à n’importe quelle équipe, pour rattraper City.

Alors que la victoire à Wembley samedi s’est avérée étroite, il y avait un gouffre clair entre les équipes lors de la première finale de la coupe 100% Manchester, avec seulement une pénalité controversée et un rassemblement tardif gardant United en contact avec son rival dominant.

Dans la ligue, City – soutenu par la richesse de la famille dirigeante d’Abu Dhabi – a remporté le titre pour la cinquième fois en six ans et avait 14 points d’avance sur United, troisième.

Avec Pep Guardiola sous contrat pour rester une saison de plus, United et le reste de la ligue pourraient devoir attendre et espérer que la fortune de City baissera une fois l’entraîneur espagnol parti.

Il ne fait aucun doute, cependant, que United est sur la bonne voie sous Ten Hag, qui a mené l’équipe à deux finales de coupe nationale – remportant la Coupe de la Ligue en février – et de retour en Ligue des champions.

Cela ne semblait pas probable au début de la saison alors que United perdait 4-0 à Brentford et 6-3 à City.

« Il ne s’agit pas (de combler) l’écart cet été ou de faire entrer des joueurs », a déclaré le Néerlandais. « Nous avons travaillé toute la saison, jour après jour, pour développer l’équipe, faire progresser l’équipe et je suis très fier d’où nous venons depuis le début de cette saison.

« Souvenez-vous de Brentford, mais aussi de l’Etihad. Maintenant, nous avons montré aujourd’hui que notre victoire à domicile (United a battu City 2-1 en janvier) n’était pas une coïncidence et aujourd’hui encore, peut-être qu’un autre jour nous aurions pu gagner ce match.

Ten Hag a parlé de « décisions énormes » et « d’actions majeures » à United pendant l’intersaison. Il aurait pu parler de lui-même et de son équipe d’entraîneurs, et pas seulement des Glazers.

A LIRE AUSSI | Lionel Messi fait ses adieux au Paris Saint-Germain au milieu des huées

David De Gea a remporté le Golden Glove Award pour les draps les plus propres (17) de la Premier League, mais cela ne peut pas cacher les lacunes du gardien espagnol qui freinent United. Mis à part quelques erreurs flagrantes d’arrêt de tir – comme cette gaffe à West Ham le mois dernier – il n’a clairement pas la capacité technique avec ses pieds pour jouer dans le style préféré de Ten Hag. Cela a également été présenté contre City, lorsqu’il a bâclé certains dégagements de chaque côté en laissant un tir faible d’Ilkay Gundogan le dépasser pour ce qui s’est avéré être le but gagnant à la 51e minute. Ten Hag a refusé de désigner De Gea comme étant en faute, mais a parlé en termes inquiétants lorsqu’on l’a interrogé sur le gardien de but. « Nous sommes dans la bonne direction – il y a des occasions dans le jeu, des problèmes dans le jeu, que nous devons améliorer, définitivement, si vous voulez passer à l’étape suivante et gagner », a déclaré Ten Hag. « C’est évident. »

Ten Hag est resté avec Harry Maguire en tant que capitaine du club après son arrivée à United à la fin de la saison dernière, mais le défenseur central anglais, signé pour environ 100 millions de dollars en 2019 en tant que défenseur le plus cher du monde, a glissé dans l’ordre hiérarchique. Il pourrait être aussi bas que cinquième dans la liste des défenseurs centraux de Ten Hag. C’est un gros appel, mais Maguire pourrait également devoir être expédié, même à un prix réduit.

L’achat d’un attaquant est la priorité de United pendant l’intersaison. Ten Hag a fait face cette saison avec Anthony Martial, sujet aux blessures, et l’attaquant néerlandais prêté Wout Weghorst, qui a marqué deux buts en 33 apparitions – et aucun en Premier League, comme ses options d’attaquant, Marcus Rashford commençant parfois devant au lieu de sur l’aile gauche. Harry Kane de Tottenham et Victor Osimhen de Naples sont deux options potentielles, mais United aura de la concurrence pour eux, s’ils quittent même leurs clubs actuels, et pourraient devoir chercher ailleurs. Une chose est sûre, il faut que quelqu’un vienne.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Presse associée)