Erik ten Hag cherche à construire une équipe autour de Cristiano Ronaldo

Erik ten Hag chercherait à construire son équipe autour de Cristiano Ronaldo.

Cela survient malgré toutes les spéculations selon lesquelles Ronaldo envisage un transfert cet été.

L’échec des Red Devils à assurer le football de la Ligue des champions la saison dernière, ainsi que le pataugement de United sur le marché des transferts, auraient conduit Ronaldo à vouloir quitter le club.

L’attaquant n’est pas revenu pour l’entraînement de pré-saison lundi alors qu’il était attendu, des raisons familiales étant invoquées pour expliquer pourquoi.

Et puis, jeudi, il a été rapporté que Ronaldo avait été autorisé à manquer la tournée de pré-saison de Manchester United, qui a débuté mardi après-midi avec un affrontement contre ses rivaux amers, Liverpool.

Malgré cela, Fabrizio Romano a fait le point sur la situation mardi, déclarant qu’Erik ten Hag veut garder Ronaldo à United et pense qu’il serait la star de son équipe de Manchester United en 2022/23 :

“Ten Hag attend maintenant d’avoir une autre conversation avec Cristiano pour essayer de changer d’avis”, a écrit Romano.

“Quoi que certaines personnes aient spéculé sur la façon dont l’ancien joueur du Real Madrid pourrait s’intégrer dans la tactique de Ten Hag, la vérité est qu’il veut à tout prix l’avoir dans son équipe pour l’année prochaine.

“Ten Hag considère toujours Ronaldo comme un joueur de classe mondiale et il serait certainement la star de son équipe de Manchester United en 2022/2023. Le manager pense que Ronaldo peut être parfait pour son approche tactique.

En dehors de Ronaldo, Manchester United n’a actuellement qu’Anthony Martial comme avant-centre naturel, qui a prouvé dans le passé qu’il n’était pas vraiment fait pour être un attaquant de départ pour une équipe comme United.

Le Français se bat apparemment pour sa place, cependant, marquant lors de la victoire choc de United 4-0 contre Liverpool mardi.

