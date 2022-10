Erik Ten Hag Bags Manager of the Month Award en Premier League

Erik Ten Hag a été nommé Manager du mois de septembre en Premier League le vendredi 30 septembre. Il a battu Antonio Conte de Tottenham Hotspur et Gary O’Neil, Bournemouth pour être récompensé après avoir reçu un maximum de votes d’experts et de supporters.

Ten Hag est devenu le deuxième manager de Manchester United après l’ère de Sir Alex Ferguson à remporter le prix du manager du mois en Premier League. Avant Ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer de Manchester United avait remporté l’honneur en février 2019.

C’est l’heure de la double célébration pour United, car les prix du joueur du mois et du manager du mois ont été décernés uniquement aux membres de Man United. Alors que Ten Hag a reçu le prix du manager du mois, Marcus Rashford a été élu joueur du mois de Premier League en septembre 2022.

Après la victoire, Rashford a déclaré: «Mon moment préféré de septembre était en fait une passe décisive.

« Le premier but d’Antony, à ses débuts. C’était un moment énorme et cela nous donne force et courage. Le voir entrer dans l’équipe et marquer tout de suite était extrêmement important », a déclaré Rashford.

Il a ajouté : « C’est un bon sentiment. Nous n’avons pas commencé la saison aussi fort, donc obtenir quatre victoires d’un coup, c’est vraiment bien.

“C’est encore assez nouveau avec le manager et nous sommes bien meilleurs pour faire les choses qu’il veut que nous fassions. Mais il reste encore beaucoup d’étapes à franchir et nous sommes tous impatients de le faire ensemble.

Après avoir quitté l’Ajax, Ten Hag n’a pas commencé sur une note positive car il a perdu ses deux premiers matches de compétition en tant que manager de Manchester United. Cependant, il a connu une belle course en septembre car sous sa direction, United a battu les meilleurs joueurs de table Arsenal 3-1, puis Leicester City 1-0 à l’extérieur.

Le prix est une validation pour Ten Hag, qui est déterminé à amener les joueurs de Manchester United à s’adapter à son plan. Actuellement, en Premier League, United occupe la 5e place avec 4 victoires en 6 matches, 6 points derrière le leader Arsenal, qui a disputé un match supplémentaire en championnat.

Aucun club de Premier League n’a jamais disputé plus de trois matches de championnat au cours du mois. Après cet exploit, Ten Hag aura des plans plus concrets et en particulier dans le grand test alors qu’ils affronteront les rivaux de la ville et les champions en titre de Manchester City lors du derby très attendu du dimanche 2 octobre au stade Etihad.

