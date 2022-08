Erik ten Hag appelle à l’unité parmi les fans de Manchester United avant le choc de Liverpool

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a exhorté les fans à rester unis avant le choc de lundi en Premier League avec Liverpool alors que certains supporters prévoient de protester contre les propriétaires américains du club, la famille Glazer, avant le match.

United a été critiqué par les fans après avoir perdu ses deux matchs d’ouverture pour s’asseoir au bas du tableau de la ligue et n’a pas non plus réussi à sécuriser les objectifs de transfert à la fin de la saison.

“Je peux seulement dire que les propriétaires veulent gagner et les fans, nous les voulons derrière le club”, a déclaré Ten Hag aux journalistes vendredi.

« Et je peux comprendre parfois mais je ne suis pas si longtemps dans le club pour voir tous les milieux. Nous devons nous battre ensemble et être unis.

United, qui a remporté le dernier de ses 20 titres de champion d’Angleterre en 2013, cherchera ses premiers points de haut vol sous Ten Hag lorsqu’il accueillera Liverpool lundi.

Ils ont reçu un coup de pouce précoce avec l’attaquant Anthony Martial de retour à l’entraînement après avoir raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, mais il reste à voir s’il sera impliqué dans le match.

RONALDO DANS LES PLANS DE L’ENTRAÎNEUR

Ten Hag a été interrogé sur l’avenir de Cristiano Ronaldo au club et le manager néerlandais a répété que l’attaquant portugais restait dans ses plans, au milieu d’intenses spéculations sur l’avenir du joueur de 37 ans.

“Je ne sais pas pourquoi il est particulièrement concentré après samedi, c’était la performance de l’équipe et l’attitude de toute l’équipe, y compris Ronaldo”, a déclaré Ten Hag.

“Il est dans nos plans, c’est ce que je peux dire.”

Ten Hag a déclaré que l’équipe s’en tiendrait à son plan de match contre Liverpool, qui est 12e après avoir obtenu un match nul lors de ses deux matchs jusqu’à présent.

« Je connais les rivaux, nous sommes les rivaux. Nous devons gagner chaque match, surtout celui-ci », a-t-il ajouté.

“Ce n’est pas différent de motiver cette équipe parce que mon expérience avec eux est qu’ils travaillent vraiment bien sur le terrain d’entraînement.”

Ten Hag était timide lorsqu’on lui a posé des questions sur la possibilité que le club signe le milieu de terrain brésilien Casemiro du Real Madrid, champion de la Liga.

“Je ne peux rien vous dire”, a déclaré Ten Hag, quelques heures après que l’entraîneur du Real Carlo Ancelotti a déclaré que Casemiro avait l’intention de rejoindre United.

