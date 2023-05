Erik ten Hag appelé par la légende de Manchester United Dwight Yorke sur la statistique supérieure d’Ole Gunnar Solskjaer

La légende de Manchester United, Dwight Yorke, insiste sur le fait qu’Erik ten Hag devrait être critiqué pour le nombre de défaites subies cette saison.

Bien qu’il soit quatrième, United est tombé à neuf défaites en Premier League jusqu’à présent cette saison.

Getty Ten Hag a fait une bonne impression générale à United cette saison

Getty Cependant, Yorke pense que le Néerlandais devrait être critiqué pour ses défaites

L’ancien patron Ole Gunnar Solskjaer a connu un meilleur bilan lors de sa seule saison complète en charge, en perdant huit lors de la campagne 2019/20.

Bien que Ten Hag ait connu une première saison réussie au club, l’ancienne star de United Yorke pense qu’il « ne peut pas se cacher » en ce qui concerne leurs défaites.

Parler à Bonus King Casino, il a déclaré: « Erik ten Hag perdant neuf matchs en Premier League soulève certains problèmes. Si vous êtes un entraîneur de Manchester United, vous serez toujours examiné pour de petits détails ou des erreurs.

« Il n’y a nulle part où se cacher. Ole Gunnar Solskjaer a eu un meilleur bilan que Ten Hag au cours de ses deux saisons complètes à la tête du club, les gens parlent des progrès que nous avons réalisés et du meilleur style de football joué.

« Manchester United a atteint la finale de la FA Cup, a remporté la Coupe Carabao et est allé loin en Ligue Europa, c’est donc un progrès, mais Ten Hag perd plus de matchs de Premier League que Solskjaer au cours des saisons 2019/20 et 2020/21 doit être appelé.

« Les résultats n’ont pas été assez bons cette saison, Manchester United regarde par-dessus son épaule et essaie désespérément de conserver sa quatrième place, je ne suis pas sûr que ce soit là où le club veut être. »

GETTY Solskjaer n’a pas subi autant de pertes que Ten Hag au cours de ses deux saisons complètes en tant que patron

Yorke a ajouté: « Vous ne pouvez pas vous cacher dans ces circonstances, les joueurs et le manager doivent être appelés. Ten Hag reçoit des éloges quand l’équipe joue bien, il doit aussi accepter les critiques quand ça va mal.

« La chose décevante dans mon observation de ces matchs, c’est que Manchester United ne sait pas comment gagner moche, il faut toujours que ce soit un joli match de football.

« Nous gagnons rarement des matchs 1-0, le football ne consiste pas à marquer des tas de buts, il s’agit d’obtenir les résultats et de se retrousser les manches dans certains matchs, comme le match de West Ham. »

Ten Hag a mené United à son premier trophée en près de six ans avec son triomphe en Coupe Carabao plus tôt dans la saison.

Getty Ten Hag a toujours impressionné à United malgré les défaites

Ils sont également en finale de la FA Cup, mais leur forme récente en Premier League signifie qu’ils conservent une place parmi les quatre premiers.

Avec quatre matches à jouer, ils ont un point d’avance sur Liverpool avec un match en moins.

Les loups et Bournemouth sont des matches favorables pour eux dans les dernières semaines, mais Chelsea et Fulham, lors de leurs deux derniers matchs, seront de gros tests.

United ne peut pas se permettre de perdre à nouveau cette saison, ou ses rivaux de Liverpool pourraient leur ravir la 4e place cruciale.