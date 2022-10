Erik ten Hag affirme que Ronaldo manquait de forme physique tôt

Cristiano Ronaldo a un temps de jeu limité sous le nouveau patron Erik ten Hag, et la forme physique pourrait en faire partie. Alors que la superstar a commencé les trois matchs de la Ligue Europa pour Manchester United, il n’a réussi qu’une seule place dans le onze de départ lors du match de Premier League. Le seul départ a été la défaite embarrassante 4-0 contre Brentford en août.

L’international portugais a reçu plus de 60 minutes ce week-end contre Everton. Cependant, il n’est arrivé en tant que premier remplaçant qu’en raison d’une blessure d’Anthony Martial. Ronaldo, cependant, a profité de l’occasion et a marqué son premier but en championnat cette saison. Ce but était son 700e dans sa carrière tant vantée en club.

Le manager a affirmé mercredi que son joueur vedette n’était pas en pleine forme au début de la saison. « Au début, c’était le cas [lack of fitness]», a déclaré ten Hag lors d’une conférence de presse. “C’est prouvé une fois de plus, personne ne peut rater une pré-saison.”

« Je veux soutenir [Ronaldo] aussi bien que possible », a poursuivi l’entraîneur. « Nous avons certaines exigences de la part des joueurs, ce que nous attendons à certains postes. Je veux tirer le meilleur de lui. Il est en meilleure forme maintenant et j’en suis content.

Ten Hag affirme que Ronaldo manque de forme physique

Le début de saison de Ronaldo a certainement été mouvementé. En plus de son temps de jeu réduit, une grande partie de ses moyennes statistiques par 90 minutes sont des plus bas en carrière jusqu’à présent.

À 37 ans, la plupart des joueurs ne sont plus aussi explosifs qu’avant. Cependant, le taux de réussite des dribbles de Ronaldo en Premier League n’est que de 25% pour le moment. La saison dernière, il a réussi à conserver un taux respectable de 53 %. Pendant son séjour à la Juventus, Ronaldo affichait en moyenne un taux de réussite au dribble d’environ 60%.

En plus de battre les défenseurs adverses pour le rythme, Ronaldo a également de faibles moyennes en carrière dans les courses progressives, les passes progressives et les actions de création de buts. La superstar a actuellement un taux de réussite de seulement 27% également. Son précédent creux en carrière dans cette catégorie depuis la campagne 2017-18 était de 34 %.

Les fans de Ten Hag et de Manchester United espèrent que Ronaldo a secoué la poussière avant une période de jeu chargée.

PHOTO : IMAGO / Sportimage