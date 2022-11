Erik ten Hag admet que Man Utd “a besoin d’options” à l’avant après avoir échoué à remporter le groupe de la Ligue Europa | Nouvelles du football

Erik ten Hag a admis que Manchester United “avait besoin d’options” à l’avant après avoir battu la Real Sociedad, mais n’a pas réussi à marquer suffisamment de buts pour éviter une égalité en barrages de la Ligue Europa.

Déjà assurés de progresser dans le groupe E, les Red Devils, deuxièmes, sont arrivés en Espagne sachant qu’ils devaient gagner avec une marge de deux buts pour usurper les hôtes classés premiers et passer directement aux huitièmes de finale.

L’adolescent Alejandro Garnacho leur a donné un superbe départ, mais United a perdu son chemin après la mi-temps, les modifications de Ten Hag étant inefficaces alors que La Real creusait profondément dans une défaite 1-0, ce qui signifie qu’ils étaient en tête du groupe.

Les Reds terminent deuxièmes et affronteront l’une des équipes abandonnant la Ligue des champions, avec Barcelone, la Juventus et l’ancien club de Ten Hag, l’Ajax, parmi les adversaires possibles lors du tirage au sort des barrages de lundi.

Ten Hag était satisfait de Garnacho – qui a dépassé George Best en tant que plus jeune buteur non anglais du club dans une grande compétition européenne – mais dit que United doit travailler sur son efficacité dans le dernier tiers.

L’équipe de Ten Hag devait battre la Real Sociedad par deux buts pour remporter son groupe de la Ligue Europa





“Nous avons besoin d’options”, a déclaré le Néerlandais BT Sport. “Nous avons des problèmes là-bas.

“Antony n’est pas disponible, Anthony Martial n’est pas disponible, Jadon Sancho n’est pas disponible, mais je suis vraiment content de cette performance et j’espère qu’il pourra continuer le processus.

“Il était une menace, il a marqué un but, il était fiable en défense, donc si vous pouvez continuer, je suis vraiment heureux.”

Tel était le manque de puissance de feu de United dès le départ, Ten Hag a fait entrer Harry Maguire à la 82e minute en tant qu’attaquant de fortune aux côtés de Cristiano Ronaldo et de son collègue remplaçant Marcus Rashford.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match, Ten Hag a ajouté: “Bien sûr, nous voulons toujours être numéro un. Et quand nous ne le sommes pas, nous en sommes déçus. Mais finalement, nous avons gagné ce soir. C’était une feuille blanche. Nous créé de belles occasions, mais nous avons eu quelques problèmes en première ligne.

“Il est clair que nous devons travailler là-dessus. Nous devons marquer plus de buts. Mais au final, c’est ce que c’est. Je pense qu’au sein de ce groupe, nous avons eu nos opportunités d’obtenir une meilleure différence de buts. C’est la bonne analyse .”

Alejandro Garnacho a donné l’avantage à Manchester United à la 17e minute contre la Real Sociedad après avoir été joué par Cristiano Ronaldo





Garnacho a reçu une standing ovation après sa première titularisation contre le shérif Tiraspol jeudi dernier et a ouvert son compte United avec un excellent but à Saint-Sébastien.

Ten Hag a salué la “bonne finition” du joueur de 18 ans une semaine après avoir révélé qu’il avait été irrité par l’attitude de l’adolescent plus tôt dans la saison – une situation que Bruno Fernandes a développée en Espagne.

“Il était bon mais il sait que nous attendons beaucoup de lui”, a déclaré le Portugais BT Sport. “Évidemment encore très jeune, il va très bien.

“Au début de la saison, il n’était pas à son meilleur. Sur le circuit, il n’avait pas la meilleure attitude qu’il aurait dû avoir et c’est pourquoi il n’a pas eu ses chances jusqu’à présent.

“Il a ses chances parce qu’il s’entraîne mieux, qu’il a une attitude différente et qu’il mérite ses chances.”

Quand est le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa ?

Le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa aura lieu le 7 novembre à midi au siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse.

Les huit deuxièmes de groupe de la Ligue Europa seront têtes de série pour affronter les huit équipes classées troisièmes de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Les huit vainqueurs de groupe de la Ligue Europa manquent le tirage au sort et reçoivent un laissez-passer pour les huitièmes de finale. Le 24 février, ils seront têtes de série et tirés au sort contre l’un des huit vainqueurs du tour de barrage.

Cependant, deux équipes de la même association nationale ne peuvent pas être tirées l’une contre l’autre lors du tour de barrage ou des huitièmes de finale.

Qui pourrait affronter Man Utd en barrage de la Ligue Europa? Ajax

Bayer Leverkusen

Barcelone

Sporting Lisbonne

Red Bull Salzbourg

Shakhtar Donetsk

Séville

Juventus

Quelle est la prochaine étape pour Man Utd?

Manchester United ont encore trois rencontres avant la Coupe du monde. Ils reviennent à l’action de Premier League dimanche lorsqu’ils se rendent à Aston Villa (coup d’envoi 14h). United affrontera ensuite à nouveau l’équipe d’Unai Emery lors de la Coupe EFL à Old Trafford le 10 novembre, en direct sur Sports du ciel (coup d’envoi 20h).

Le dernier match de United avant le tournoi au Qatar les voit se rendre à Fulham en Premier League le 13 novembre, également en direct sur Sports du ciel (coup d’envoi 16h30).