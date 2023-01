Erik ten Hag admet les inquiétudes d’Anthony Martial et réitère son désir d’apporter une couverture offensive à Marcus Rashford | Nouvelles du football

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, admet qu’il doit apporter une couverture offensive à Marcus Rashford, Anthony Martial ayant du mal à gérer la charge.

Martial a eu une pré-saison perturbée et n’a pas pu terminer 90 minutes ce trimestre en raison d’une campagne interrompue par une blessure.

Mais le Français a marqué deux fois et a participé aux sept derniers matches de United. United a remporté six de ces matches, en grande partie grâce à la forme fulgurante de Rashford qui a vu l’international anglais accumuler cinq buts et trois passes décisives lors de ses cinq derniers matchs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le panel du Transfer Show a discuté de la probabilité que Manchester United fasse un geste pour l’attaquant de l’Atletico Madrid Joao Felix.



United est sur le marché pour un attaquant en janvier et étudie la possibilité de la signature d’un prêt de Wout Weghorst de Burnley, qui est actuellement prêté à Besiktas.

Interrogé avant la visite de Charlton en Coupe Carabao mardi si l’équipe est actuellement trop dépendante de Rashford, Ten Hag a déclaré: “Il y a une raison [Anthony Martial has been substituted in his last seven games]. C’est parce qu’il ne peut pas gérer la charge. C’est pourquoi nous recherchons un autre attaquant.

“Il ne s’agit pas de ne pas compter sur lui. Sa charge physique n’est pas, en ce moment, si élevée qu’il puisse jouer tous les trois jours un match de 90 minutes. Je dois donc gérer cela avec lui.

“Nous sommes sur une ligne mince en ce moment car les qualités d’Anthony Martial sont si importantes en ce moment pour notre jeu. Ses mouvements, sa sécurité de balle, le pressing, n’oublions pas cela. Nous avons besoin de ce profil pour être une menace.

“De plus, Marcus Rashford en profite. Je ne suis donc pas préoccupé par le fait que seul Marcus marque des buts, car je suis convaincu que les autres joueurs [can score too].

Image:

Anthony Martial a marqué lors de la victoire de la Coupe Carabao de Manchester United contre Aston Villa





“Non seulement Anthony Martial, mais Antony a marqué [in the 3-1 FA Cup win against Everton]. Bruno Fernandes est aussi très capable de marquer, Christian Eriksen va créer et est aussi capable de marquer des buts. Nous avons donc plus de joueurs qui peuvent marquer des buts.”

Rashford est devenu le point central de l’équipe de United, bien qu’il ait été retiré de la formation de départ pour le match de United contre les Wolves le soir du Nouvel An après avoir dormi trop longtemps et manqué une réunion d’équipe.

Image:

Marcus Rashford est sorti du banc pour marquer le vainqueur de Manchester United contre les Wolves





L’attaquant anglais est sorti du banc pour marquer le vainqueur lors de la victoire 1-0 à Molineux, et Ten Hag dit qu’il n’est pas surpris par la réponse de Rashford à son indiscrétion.

“C’était peut-être un risque [to drop Rashford] mais si vous voulez développer quelque chose, si vous voulez créer une attitude gagnante, une culture gagnante, vous devez suivre cette voie, à mon avis », a-t-il déclaré.

“Si vous leur permettez d’être indisciplinés, s’ils ne correspondent pas aux normes, valeurs et règles que nous avons établies ensemble en tant qu’équipe – staff et joueurs – cela reviendra [on you] et te faire exploser au visage sur le terrain.

“Parce qu’alors, sur le terrain, ils n’agiront pas avec la discipline nécessaire pour gagner des matchs au plus haut niveau du football.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Erik ten Hag a déclaré que tout le monde devait suivre les règles, après que Marcus Rashford ait été abandonné pour le match contre les Wolves pour avoir trop dormi et être arrivé en retard à une réunion d’équipe.



Ten Hag a ajouté: “Si c’est la bonne personne, le bon être humain, le bon personnage, ils réagiront comme ça.

“En ce qui concerne Marcus, j’étais assez convaincu car je le connais maintenant depuis sept ou huit mois. Je m’attendais à cette réaction qu’il a montrée.”

Martinez: Rashford peut être tout ce qu’il veut

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lisandro Martinez dit que Marcus Rashford a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde et discute de la célébration de la gloire de la Coupe du monde avec l’Argentine.



Lisandro Martinez, quant à lui, a fait écho au point de vue de son coéquipier de Manchester United Casemiro en disant que Rashford peut devenir l’un des meilleurs joueurs du monde.

Casemiro a récemment décrit le joueur de 25 ans comme un joueur “spectaculaire” qui pourrait devenir l’un des cinq meilleurs au monde, et le vainqueur de la Coupe du monde Martinez a déclaré Sky Sports Nouvelles il partage l’opinion du Brésilien.

“Pour moi, Rashy est un joueur incroyable”, a déclaré Martinez. “Il peut être tout ce qu’il veut être, tout dépend de lui.

“Je le vois partout et c’est un tel professionnel. Je sais combien il donne chaque jour lors des séances d’entraînement, et j’aime penser que je suis toujours là pour l’aider et lui parler s’il a besoin de conseils.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER : Faits saillants du match de Premier League entre Manchester United et Bournemouth.



“Je suis totalement d’accord avec Casemiro. C’est un joueur clé pour nous et c’est le genre de joueur qui peut transformer un match en un instant.

“Mais il ne s’agit pas seulement de ses aspects individuels, c’est aussi son rythme de travail. Il a cette éthique et cet esprit d’équipe en lui.

“Il réalise l’importance de l’équipe et son rythme de travail pour l’équipe est également très, très important.

“Il a une bonne attitude et je pense qu’il sera l’un des meilleurs joueurs du monde.”

Suivez le mercato de janvier avec Sky Sports

Qui va bouger cet hiver ? Le mercato de janvier s’est ouvert le dimanche 1er janvier 2023 et ferme à 11 heures du soir au mardi 31 janvier 2023.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs de transfert dans notre dédié Blog du centre de transfert au Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.