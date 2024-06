Erik Ten Hag a déclaré qu’il avait un talent à Man Utd qui devrait « diriger le club », malgré son manque de « vraie personnalité sur un terrain de football ».

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, compte un joueur talentueux qui devrait « diriger le club » par la « peau du cou », selon l’ancien patron des moins de 21 ans d’Angleterre, Stuart Pearce.

Erik ten Hag a connu une deuxième saison difficile à la tête d’Old Trafford et le Néerlandais attend d’en savoir plus sur son avenir à Manchester United.

Les Red Devils ont stagné jusqu’à la huitième place du classement de la Premier League, United étant décevant lors de leur saison 2023-24 sous Ten Hag.

Cependant, Ten Hag a pu terminer la saison sur une bonne note après que United ait remporté une superbe victoire 2-1 contre Manchester City lors de la finale de la FA Cup le mois dernier.

Malgré le triomphe de United à Wembley le mois dernier, le Néerlandais de 54 ans pourrait encore être sur le billot avant la campagne 2024-25 de Premier League.

Ten Hag est sous contrat jusqu’en 2025 avec United, mais l’avenir à long terme de l’ancien patron de l’Ajax à Old Trafford est incertain depuis l’arrivée de Sir Jim Ratcliffe.

Pearce parle du talent de la star de Man Utd

S’exprimant sur talkSPORT, Stuart Pearce a abandonné son verdict sur Marcus Rashford après que la star de Manchester United n’a pas réussi à faire partie de l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2024.

Marcus Rashford a connu une résurgence de carrière lors de la première saison d’Erik ten Hag à Old Trafford et l’international anglais a impressionné lors de la campagne 2022-23.

Cependant, l’attaquant de United de 26 ans a eu des difficultés avec sa forme et a été critiqué pour son manque de cohérence lors de la saison 2023-24 pour les Red Devils.

Rashford, qui a également été critiqué pour son comportement en dehors du terrain, a été exclu de l’équipe anglaise de Gareth Southgate pour l’Euro 2024 en Allemagne cet été.

Pearce a admis qu’il avait observé de première main le talent de Rashford sur le terrain et que le joueur des Three Lions aurait dû « diriger cette affaire ». [England] équipe. »

« Vous parlez de Marcus Rashford », a-t-il déclaré, selon le Nouvelles du soir de Manchester.

« Le dernier appelant s’est retourné et l’a dit [the England squad omission] pourrait lui nuire. Je pense que cela devrait être un signal d’alarme pour cet enfant.

« Le talent qu’il a. Je l’ai vu à United, et tous les six matchs, il fait quelque chose, il vous fait lever de votre siège, il coupe à l’intérieur et marque un but magnifique.

« Vous pensez que vous êtes l’un de nos joueurs les plus talentueux, que vous devriez diriger cette équipe, et vous avez forcé le sélectionneur anglais à [Southgate] de vous laisser hors de l’équipe à cause de votre forme.

Ten Hag devrait avoir Rashford comme leader

Malgré ses éloges pour Marcus Rashford, Pearce n’a donné aucun coup de poing à la star de United et a même affirmé qu’il manquait de « vraie personnalité ».

L’ancien directeur adjoint de West Ham, âgé de 62 ans, a ajouté que Rashford est le type de joueur qui devrait « diriger le club » pour le patron de United, Ten Hag.

« Cela va être dur de ma part de dire : il manque de vraie personnalité sur un terrain de football pour saisir son équipe et l’emmener là où elle devrait être », a poursuivi Pearce.

« Il est là depuis qu’il est enfant. Saisissez le club par la peau du cou et menez le club. C’est l’âge qu’il a actuellement.

