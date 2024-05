Erik Ten Hag 50-50 pour rester au poste de Manchester United | Erik Ten Hag

Erik Ten Hag Le manager devrait découvrir le sort dans les quinze prochains jours

Gareth Southgate parmi ceux liés au poste mer. 15 mai 2024 09h53 HAE

L’avenir d’Erik ten Hag à Manchester United devrait être décidé dans les quinze prochains jours, les chances du Néerlandais de conserver son poste étant estimées à 50-50. Le plan de United est de décider du sort de l’entraîneur après la finale de la FA Cup, le 25 mai, face à Manchester City à Wembley. Il est entendu que ses espoirs de rester à ce poste sont finement équilibrés.

Sir Jim Ratcliffe, le propriétaire minoritaire qui contrôle désormais la politique footballistique de United, son principal lieutenant, Sir Dave Brailsford, Jean Claude-Blanc, le directeur général par intérim, et le directeur technique, Jason Wilcox, dirigent l’évaluation de Ten Hag.

Si Ten Hag pouvait mener United à la victoire contre City et remporter un trophée pour une deuxième saison consécutive, cela aiderait sans aucun doute son cas, d’autant plus que cela viendrait à la fin d’une campagne troublée en proie à des blessures en série et à des problèmes hors du terrain.

Ten Hag a encore un an de contrat et s’il est décidé de le remplacer cet été, la liste des candidats susceptibles de le remplacer comprend Kieran McKenna d’Ipswich, Thomas Frank de Brentford, Thomas Tuchel du Bayern Munich, qui part à la fin du saison, Graham Potter, qui est au chômage, et le sélectionneur anglais, Gareth Southgate.

Ten Hag est sous surveillance pour une campagne dans laquelle United se retrouve huitième avec 54 points avant d’accueillir Newcastle mercredi. Ils affronteront Brighton au stade Amex lors du dernier tour des matchs de Premier League dimanche.

United pourrait bien devoir remporter la FA Cup pour se qualifier pour l’Europe la saison prochaine, Ten Hag acceptant après Défaite 1-0 dimanche contre Arsenal que ne pas avoir de football européen la saison prochaine serait « très préjudiciable ».