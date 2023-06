Erik Spoelstra, Heat a du mal à trouver, exploite les faiblesses des Nuggets

Eric Bucher Analyste FOX Sports NBA

Les Denver Nuggets ont peut-être finalement présenté à l’entraîneur des Miami Heat, Erik Spoelstra, une énigme qu’il ne peut pas résoudre.

Dans chacune des trois séries précédentes du Heat, Spoelstra a trouvé un moyen de localiser une force dans son équipe qui correspondait à l’une des faiblesses de l’adversaire. Cela, ajouté à la force physique caractéristique de la franchise, à son engagement envers l’exécution et à ses efforts incessants, a suffi pour tracer un chemin remarquable jusqu’à la finale de la NBA.

Mais il fait maintenant face à un entraîneur rival, Michael Malone, qui exige également tout cela de son équipe – ainsi que quelques avantages en termes de taille et de compétence que Spoelstra a du mal à contrer.

Spoelstra l’a admis après la défaite du Heat’s Game 3 mercredi soir. Se référant au double centre MVP des Nuggets Nikola Jokic et au meneur Jamal Murray, il a déclaré: « Vous devez vous attendre à ce qu’il y ait des talents de niveau élite en finale et ces deux gars sont des talents de niveau élite. À notre meilleur version, nous trouvons des moyens de surmonter cela, de leur rendre la tâche difficile, et ensuite, dans l’ensemble, de ne pas perdre la majorité de ces batailles physiques à 50-50. »

Mais si les Nuggets correspondent à la physique du Heat, que peut faire Spoelstra pour que son équipe trouve toujours l’avantage nécessaire pour égaliser la série vendredi soir et ne tombe pas dans un trou 3-1 face à une élimination potentielle à l’altitude de Denver ?

Il a deux choix : jouer la plus grande formation qu’il a utilisée dans les jeux 2 et 3, ou revenir à la formation plus rapide et plus rapide qu’il a utilisée dans le jeu 1. Considérant que les Nuggets ont remporté le match 1 et ont trouvé une stratégie qui leur a permis de s’éloigner dans la seconde moitié du match 3, ce n’est pas une décision facile. Mais ce qu’il décide de faire pourrait très bien déterminer si Miami est capable de prolonger la série.

La réponse pourrait résider dans ce qui s’est passé au quatrième quart de leur défaite 109-94 dans le match 3.

C’est alors que Spoelstra est revenu à sa stratégie du premier match consistant à jouer une formation plus petite et plus rapide, en gardant l’attaquant de puissance Kevin Love et le centre Cody Zeller sur le banc en faveur des réservistes Kyle Lowry, Duncan Robinson et Haywood Highsmith. Le Heat a remporté la bataille dans la période avec des points rapides, 6-2, et des points sur les revirements, 7-0. Ils ont également remporté la bataille du chiffre d’affaires, 5-0, en utilisant une série de pièges et de doubles équipes pour forcer Murray à commettre les cinq erreurs.

Devenir plus petit, bien sûr, invite Aaron Gordon à jouer le rôle qu’il a joué dans le premier match, marquant 16 points, 14 d’entre eux venant au bord ou autour du bord, car il a utilisé son avantage de taille pour intimider à la fois Jimmy Butler et Gabe. Vincent. Mais étant donné que Murray et Jokic ont trouvé des moyens de déplacer la défense en battant leur homme, puis en glissant le ballon à Gordon lorsque Love est venu aider, cela pourrait valoir le coup. Malgré la présence de Love au cours des trois premiers quarts, Gordon a tout de même récolté 11 points, neuf rebonds et cinq passes décisives. À l’inverse, il n’a marqué aucun but dans ses six minutes de la dernière période et n’a obtenu qu’un seul rebond.

L’avantage potentiel de jouer plus petit et plus vite est qu’il serait plus difficile pour Murray et Jokic de rester efficaces tout en restant au sol pendant presque tout le match, comme ils l’ont fait dans le match 4. Murray a joué tous sauf trois et- minutes et demie et Jokic a joué tous sauf quatre. Forcer Malone à s’appuyer davantage sur le casting de soutien, en particulier les gardes Bruce Brown et Kentavious Caldwell-Pope, pourrait être avantageux, aucun d’eux n’étant particulièrement efficace offensivement. Dans le match 4, Brown a terminé avec cinq points sur 1 tir sur 5 et Caldwell-Pope a obtenu six points sur 1 tir sur 4, quatre de ses points sur des lancers francs dans les dernières minutes, alors que le Heat tentait de prolonger le jeu en faisant une faute et en mettant Denver sur la ligne.

Pour être juste, Brown et Caldwell-Pope ont contribué défensivement, aidant à contester les tireurs à 3 points du Heat, qui ont raté 24 de leurs 35 tentatives à longue distance. Miami n’a pas non plus bien tiré dans le match 1 au-delà de l’arc (13 sur 39), mais cela était dû en grande partie à des regards ouverts manquants. Trente de ces tirs ont été jugés ouverts – aucun défenseur à moins de six pieds – et le Heat en a raté 19. Les recréer et cette fois les abattre serait une solution potentielle.

Il n’y a évidemment pas de réponses faciles pour Spoelstra ou le Heat à ce stade. Mais trouver un moyen de forcer les Nuggets à s’appuyer un peu plus sur leur talent moins qu’élite pourrait en être un.

Ric Bucher est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il a précédemment écrit pour Bleacher Report, ESPN The Magazine et The Washington Post et a écrit deux livres, « Rebound », sur la bataille de l’attaquant de la NBA Brian Grant contre la maladie de Parkinson, et « Yao: A Life In Two Worlds ». Il a également un podcast quotidien, « On The Ball with Ric Bucher ». Suivez-le sur Twitter @ RicBucher .