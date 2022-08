Erik Prince veut vous vendre un smartphone “sécurisé” trop beau pour être vrai

Prince a déclaré aux investisseurs que l’UP Phone est construit par “des ingénieurs ayant une expérience approfondie des capacités d’interception, de surveillance et d’usurpation d’identité légales”.

Les opérations technologiques quotidiennes d’Unplugged sont dirigées par Eran Karpen, un ancien employé de CommuniTake, la startup israélienne qui a donné naissance à l’actuel infâme société de hackers pour compte d’autrui NSO Group. Là, Karpen a construit le IntactTéléphone, que la société a qualifié d'”appareil mobile de qualité militaire”. Il est également un vétéran de l’unité israélienne 8200, une agence qui mène du cyberespionnage et qui est l’équivalent national de la NSA.

Mais toute personne ayant cette expérience devrait être en mesure de comprendre l’affirmation de Prince selon laquelle l’UP Phone est impossible à surveiller.

“Quand je travaillais dans le renseignement américain, nous [penetrated] un certain nombre de compagnies de téléphone à l’étranger », explique Liska. « Nous étions à l’intérieur de ces compagnies de téléphone. Nous pouvions facilement suivre les gens en fonction de l’endroit où ils se connectaient aux tours. Donc, quand vous parlez d’être impénétrable, c’est faux.

“Il s’agit d’un téléphone, et la façon dont les téléphones fonctionnent est qu’ils se triangulent aux tours cellulaires, et il y a toujours la latitude et la longitude pour exactement où vous êtes assis”, ajoute-t-il. “Rien de ce que vous ferez au téléphone ne changera cela.”

Le système d’exploitation de l’UP Phone, appelé LibertOS, semble être une version modifiée d’Android de Google, fonctionnant sur un mélange de matériel peu clair. Même le simple maintien d’un “fork” Android unique – une version du système d’exploitation qui s’écarte de l’original, comme un embranchement sur la route – est une entreprise difficile qui peut coûter beaucoup d’argent et de ressources, avertissent les experts. Pour une petite startup, cela peut être un défi insurmontable.

“Il y a un tel volume de vulnérabilités qu’Android divulgue et corrige en permanence que vous devez vraiment rester au courant de tout cela”, déclare Richardson. Garder tous les logiciels et le matériel compatibles avec chaque nouvelle version d’Android est quelque chose que très peu d’entreprises autres que les géants de la technologie peuvent faire efficacement. Pour faire face à cela, certains téléphones de niche n’adoptent tout simplement pas les nouvelles versions d’Android, une voie moins chère mais plus dangereuse.

Une autre question clé est la durée de vie. Les iPhones d’Apple sont considérés comme l’appareil grand public le plus sécurisé du marché, en partie parce que la société propose des mises à jour de sécurité pour certains de ses anciens téléphones pendant six ans, soit plus longtemps que pratiquement tous ses concurrents. Lorsque la prise en charge d’un téléphone prend fin, les vulnérabilités de sécurité ne sont pas résolues et le téléphone n’est plus sécurisé. Il n’y a aucune information disponible sur la durée pendant laquelle les téléphones UP recevront un support de sécurité.