Erik Prince, allié de Trump, nie son rôle dans l’opération mercenaire en Libye

Un rapport confidentiel soumis jeudi au Conseil de sécurité de l’ONU et obtenu par le Times a accusé M. Prince d’avoir violé l’embargo sur les armes imposé à la Libye depuis dix ans en participant à une opération mercenaire malheureuse en 2019 qui visait à soutenir un puissant commandant libyen sa volonté de renverser le gouvernement libyen soutenu par la communauté internationale.

«Erik Prince n’a violé aucun embargo sur les armes et n’a rien à voir avec l’envoi d’avions, de drones, d’armes ou de personnes en Libye – point final», a-t-il déclaré dans une interview au New York Times.

NAIROBI, Kenya – En réponse aux accusations des enquêteurs des Nations Unies selon lesquelles il aurait violé un embargo international sur les armes, Erik Prince, le fondateur de Blackwater Worldwide et éminent partisan de Donald J.Trump, a nié avoir joué un rôle dans une opération mercenaire de 80 millions de dollars en Libye en 2019. Et il a insisté sur le fait que les principales conclusions de l’enquête de l’ONU étaient entièrement fausses.

S’exprimant par téléphone, M. Prince a contesté les principales affirmations du rapport de l’ONU, s’en est pris aux critiques et minimisé ses liens avec l’ancien président. Il a déclaré qu’il n’avait rencontré M. Trump qu’une seule fois en tant que président, lors d’un événement de la Journée des anciens combattants, et qu’il n’avait jamais discuté de la Libye ou de toute autre question politique avec lui.

« Je n’étais pas le conseiller en politique étrangère du président », a-t-il ajouté, apparemment en référence à articles de presse en utilisant cette description. «Alors arrête de me caractériser comme ça. Ce n’est pas vrai. »

M. Prince et son avocat ont reconnu qu’ils n’avaient pas vu le rapport de l’ONU, ni les nombreuses allégations spécifiques qui y sont énumérées, qui comprend des dizaines de pages de présentations PowerPoint, de contrats, de virements bancaires, de SMS et d’autres preuves. Et M. Prince n’a fourni aucune preuve tangible pour contrer ces allégations.

Gregg Smith, qui a travaillé avec M. Prince entre 2014 et 2016 et est cité dans le rapport, a déclaré que l’opération mercenaire décrite par les enquêteurs en Libye présentait de nombreuses similitudes avec un projet que M. Prince a dirigé au Soudan du Sud en 2014.