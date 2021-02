Erik Prince, allié de Trump, a violé l’embargo sur les armes en Libye, selon un rapport de l’ONU

NAIROBI, Kenya – Erik Prince, l’ancien chef de l’entreprise de sécurité Blackwater Worldwide et un éminent partisan de l’ancien président Donald J.Trump, a violé un embargo des Nations Unies sur les armes sur la Libye en envoyant des armes à un commandant de milice qui tentait de renverser le gouvernement soutenu, selon les enquêteurs de l’ONU. Un rapport confidentiel de l’ONU obtenu par le New York Times et remis par les enquêteurs au Conseil de sécurité jeudi révèle comment M. Prince a déployé une force de mercenaires étrangers, armés d’avions d’attaque, de canonnières et de capacités de cyberguerre, dans l’est de la Libye à la hauteur d’un bataille majeure en 2019. Dans le cadre de l’opération, qui, selon le rapport, a coûté 80 millions de dollars, les mercenaires prévoyaient également de former une équipe d’intervention qui pourrait retrouver et tuer certains commandants libyens. M. Prince, ancien Navy SEAL et frère de Betsy DeVos, secrétaire à l’éducation de M. Trump, est devenu un symbole des excès de la force militaire américaine privatisée lorsque ses sous-traitants de Blackwater ont tué 17 civils irakiens en 2007.

Au cours de la dernière décennie, il s’est relancé en tant que dirigeant qui conclut des accords – parfois pour des minerais, d’autres fois avec une force militaire – dans des pays en proie à la guerre mais riches en ressources, principalement en Afrique. Sous l’administration Trump, M. Prince était un généreux donateur et un allié fidèle du président, souvent de concert avec des chiffres comme Steve Bannon et Roger Stone alors qu’ils cherchaient à saper les critiques de M. Trump. Et M. Prince a été examiné de près par l’enquête Trump-Russie lors de sa rencontre avec un banquier russe en 2017. M. Prince a refusé de coopérer à l’enquête de l’ONU; son avocat n’a pas répondu aux questions sur le rapport. L’année dernière, l’avocat Matthew L. Schwartz a déclaré au Times que M. Prince «n’avait rien du tout» à voir avec les opérations militaires en Libye. L’accusation selon laquelle M. Prince aurait violé l’embargo sur les armes de l’ONU sur la Libye l’expose à d’éventuelles sanctions de l’ONU, y compris une interdiction de voyager et un gel de ses comptes bancaires et autres avoirs – bien qu’un tel résultat soit incertain.

Le rapport soulève la question de savoir si M. Prince a joué sur ses liens avec l’administration Trump pour mener à bien l’opération en Libye.

Il décrit comment un ami et ancien partenaire de M. Prince s’est rendu en Jordanie pour acheter des hélicoptères Cobra de fabrication américaine excédentaires à l’armée jordanienne – une vente qui nécessiterait normalement l’autorisation du gouvernement américain, selon des experts militaires. L’ami, Christiaan Durrant, a assuré aux responsables en Jordanie qu’il avait «des autorisations de partout» et que le travail de son équipe avait été approuvé «au plus haut niveau», selon le rapport. Mais les Jordaniens, peu impressionnés par ces affirmations, ont arrêté la vente, obligeant les mercenaires à s’approvisionner en nouveaux avions en Afrique du Sud. Un responsable occidental, s’adressant au Times sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à discuter de travaux confidentiels, a déclaré que les enquêteurs avaient également obtenu des enregistrements téléphoniques montrant que l’ami de M. Prince et ancien partenaire, M. Durrant, avait passé plusieurs appels au principal White. Standard téléphonique de la maison fin juillet 2019, après que l’opération mercenaire a rencontré des problèmes. Les responsables occidentaux ont déclaré qu’il n’était pas clair avec qui M. Durrant cherchait à contacter, ou s’il avait réussi. Contacté via sa page Facebook, M. Durrant a refusé de commenter et a évoqué un déclaration il a délivré à l’Australian Broadcasting Corporation en septembre dernier. «Nous ne violons pas les sanctions; nous ne fournissons pas de services militaires, nous ne portons pas d’armes à feu et nous ne sommes pas des mercenaires », dit-il. L’ampleur des preuves dans le dernier rapport de l’ONU – 121 pages de noms de code, d’articles de couverture, de comptes bancaires offshore et de transferts d’armes secrets dans huit pays, sans parler d’une brève mention d’un ami hollywoodien de M. Prince – donne un aperçu de le monde secret des mercenaires internationaux. La Libye a commencé à se fracturer il y a dix ans, lorsque l’éviction violente du dictateur de longue date du pays, le colonel Mouammar el-Kadhafi, a déclenché une crise politique qui a éclaté le pays en factions armées, dont beaucoup ont finalement été soutenues par des puissances étrangères espérant façonner le destin. de la nation nord-africaine riche en pétrole.