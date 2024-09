Erik Menendez réagit aux monstres de Ryan Murphy : « Inexact »

Photo : Miles Crist/Netlfix

Suivant la tendance des productions de Murphy sur les tueurs, la famille Menendez a publié une déclaration sur la dernière série de Ryan Murphy, Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendezqualifiant le portrait de « naïf et inexact ». « Je pensais que nous avions dépassé les mensonges et les portraits ruineux des personnages de Lyle, en créant une caricature de Lyle enracinée dans des mensonges horribles et flagrants qui sévissent dans la série. Je ne peux que croire qu’ils ont été faits exprès. C’est le cœur lourd que je dis que je crois que Ryan Murphy ne peut pas être aussi naïf et inexact sur les faits de nos vies pour faire cela sans mauvaise intention », a écrit Erik Menendez sur le compte Twitter de Lyle. Page Facebook après le début de la série. « Alors maintenant, Murphy façonne son horrible récit à travers des portraits ignobles et épouvantables de Lyle et de moi-même et des calomnies décourageantes. »

La série de Murphy se concentre sur le procès pour meurtre des frères Menendez et sur l’accusation selon laquelle les frères et sœurs ont tué leurs parents, José et Mary Louise « Kitty », dans un acte de légitime défense, et non pour l’important héritage qu’ils espéraient gagner. Ils ont accusé leurs parents d’abus physiques et émotionnels et ont accusé leur père d’avoir abusé d’eux sexuellement lorsqu’ils étaient enfants. « De toute évidence, quiconque a regardé le témoignage de Lyle ou tout témoignage sur Lyle sait que Murphy a créé un personnage fictif », poursuit le message de la famille Menendez. « Le personnage était tellement exagéré et absurde que même si cela était présenté comme une fiction, ce serait ennuyeux, ridicule, sans imagination et clairement écrit par des auteurs qui auraient peut-être dû écrire les dialogues profonds qui apparaissent dans les films pornographiques. » On ne sait pas actuellement s’ils ont déjà regardé une autre série de Murphy avant de regarder celle-ci.