Erik Menendez qualifie « Monsters » de Ryan Murphy de « malhonnêtes »

Les critiques sont arrivées pour le dernier film de Ryan Murphy basé sur un véritable crime, et l’un d’entre eux n’est certainement pas satisfait.

Après Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menéndez Diffusé jeudi sur Netflix, Erik Menéndez a qualifié la série de représentation « naïve et inexacte » du meurtre par lui et son frère Lyle en 1989 de leurs parents José et Mary Louise « Kitty » Menéndez.

« Je pensais que nous avions dépassé les mensonges et les représentations désastreuses des personnages de Lyle, créant une caricature de Lyle enracinée dans des likes horribles et flagrants qui sévissent dans la série », a déclaré Erik dans une déclaration partagée sur Lyle’s Facebook page. « Je ne peux que croire qu’ils l’ont fait exprès. C’est le cœur lourd que je dis que je crois que Ryan Murphy ne peut pas être aussi naïf et inexact sur les faits de nos vies pour faire cela sans mauvaise intention.

« Je suis triste de savoir que la représentation malhonnête des tragédies entourant notre crime par Netflix a fait reculer les vérités douloureuses de plusieurs pas, à une époque où l’accusation construisait un récit basé sur un système de croyances selon lequel les hommes n’étaient pas victimes d’abus sexuels et que les hommes vivaient le traumatisme du viol différemment des femmes. Ces mensonges horribles ont été démantelés et exposés par d’innombrables victimes courageuses au cours des deux dernières décennies, qui ont surmonté leur honte personnelle et ont courageusement parlé », a-t-il poursuivi. « Alors maintenant, Murphy façonne son horrible récit à travers des portraits ignobles et épouvantables de Lyle et de moi-même et des calomnies décourageantes. »

Erik a ajouté en partie : « La vérité ne suffit-elle pas ? »

Nicholas Chavez dans le rôle de Lyle Menéndez, Chloë Sevigny dans le rôle de Kitty Menéndez, Javier Bardem dans le rôle de José Menéndez et Cooper Koch dans le rôle d’Erik Menéndez dans Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez Avec l’aimable autorisation de Netflix

Après que José a été abattu de six balles et Kitty de dix balles le 20 août 1989, la police a d’abord enquêté sur plusieurs pistes liées à la mafia. Les frères ont été arrêtés en mars 1990 après qu’Erik ait avoué à son psychologue. Ils ont affirmé lors du procès qu’ils avaient tué leurs parents par peur pour leur vie après une vie de maltraitance, notamment des abus sexuels de la part de leur père.

Bien qu’Erik et Lyle aient été reconnus coupables de meurtre au premier degré en 1996 et condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, leur avocat Mark Geragos a déclaré Personnes il est « prudemment optimiste » quant au fait que de nouveaux témoignages familiaux aideront à réduire l’affaire à un homicide volontaire,

Selon le synopsis officiel de l’émission sur Netflix, Monstres « plonge dans l’affaire historique qui a pris le monde d’assaut, a ouvert la voie à la fascination moderne du public pour les vrais crimes, et en retour demande à ce public : qui sont les vrais monstres ? »

Nicholas Alexander Chavez et Cooper Koch incarnent Lyle et Erik Menéndez, avec Javier Bardem dans le rôle de José, Chloë Sevigny dans celui de Kitty, Nathan Lane dans celui de Dominick Dunne et Ari Graynor dans celui de Leslie Abramson.