Erik Menendez n’est pas content d’être l’un des monstres de Ryan Murphy

Peu de créateurs de télévision dans le paysage actuel ont autant travaillé avec l’histoire de personnes réelles et vivantes que Ryan Murphy, et rarement pour le plaisir des personnes vivantes en question. (Quand vous parvenez à vous battre avec de véritables centenaires, comme Murphy l’a fait avec Olivia de Havilland pour la première saison de sa série FX) Querellevous savez que vous êtes sur quelque chose de spécial.) Donc ce n’est pas entièrement surprenant d’apprendre qu’Erik Menendez, dont la vie vient d’être dramatisée pour la série de crimes réels de Murphy Monstresn’est pas ravi de la façon dont lui et son frère Lyle ont été représentés dans la série, qui a fait ses débuts sur Netflix le 19 septembre.

C’est par THRrapportant sur une déclaration publiée par Menendez via le compte de médias sociaux de sa femme, Tammi. En demandant « La vérité ne suffit-elle pas ? », Menendez accuse Murphy de saper « des décennies de progrès dans la mise en lumière des traumatismes de l’enfance » avec l’émission, le deuxième volet de la série Monstre franchise. (Après la sortie de la série avec Evan Peters Dahmerdont le propre sujet n’a pas objecté à sa propre représentation par Murphy et son équipe, en grande partie parce qu’il était mort en prison en 1994.) Qualifiant la série de « calomnie décourageante », Menendez semble s’en prendre particulièrement à la représentation de Lyle (joué par Nicholas Alexander Chavez), se référant à la représentation de lui comme étant pleine de « mensonges flagrants ». « Murphy », écrit-il, « façonne son horrible récit à travers des représentations de personnages ignobles et épouvantables de Lyle et de moi et des calomnies décourageantes. »

Les deux frères Menendez purgent une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les deux hommes ont déclaré avoir tué leurs parents en 1994 après des années de violences physiques et sexuelles de la part de leur père, José Menendez (joué par Javier Bardem dans la série). Dans sa déclaration, Erik Menendez accuse Murphy et ses collègues scénaristes et producteurs d’avoir déformé la réalité des réactions des frères aux actes de leur père, écrivant que la série ramène les téléspectateurs « dans le temps, à une époque où l’accusation construisait un récit basé sur un système de croyances selon lequel les hommes n’étaient pas victimes d’abus sexuels et que les hommes vivaient le traumatisme du viol différemment des femmes ».