Erik Menendez dénonce les « mensonges flagrants » de Netflix dans une déclaration choc

Le vrai Erik Menendez a critiqué Netflix pour son portrait de lui et de son frère dans la nouvelle série Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, qui n’est sortie qu’hier.

La dramatisation en neuf parties raconte comment les deux frères ont tué leurs parents chez eux, après des années de maltraitance présumée. Les parents de Lyle et Erik étaient José et Mary Louise « Kitty » Menendez, et ont été tués dans leur maison de Beverly Hills le 20 août 1989. En mars 1990, les frères Menendez ont été arrêtés pour le meurtre de leurs parents et jugés. Ils ont été reconnus coupables et sont en prison depuis.

Désormais, les comptes Twitter et TikTok qui semblent appartenir à Tammi, l’épouse actuelle d’Erik, qui rend régulièrement visite à son mari en prison, ont publié une longue déclaration sur la série Netflix et l’ont qualifiée de « mensonges flagrants ». Erik Menendez semble avoir qualifié le drame de Netflix d’« inexact » et a déclaré qu’il était « triste » que leur « tragédie » ait été racontée de cette manière.

La déclaration se lit comme suit : « Je pensais que nous avions dépassé les mensonges et les représentations désastreuses des personnages de Lyle, créant une caricature de Lyle enracinée dans des mensonges horribles et flagrants qui sévissent dans la série. Je ne peux que croire qu’ils ont été faits exprès. C’est le cœur lourd que je dis, je crois [creator] Ryan Murphy ne peut pas être aussi naïf et inexact sur les faits de nos vies pour pouvoir faire cela sans mauvaise intention.

« C’est triste pour moi de savoir que la représentation malhonnête par Netflix des tragédies entourant notre crime a fait reculer les douloureuses vérités de plusieurs pas – dans le temps, à une époque où l’accusation construisait un récit sur un système de croyances selon lequel les hommes n’étaient pas abusés sexuellement et que les hommes vivaient le traumatisme du viol différemment des femmes.

« Ces mensonges horribles ont été démasqués et exposés par d’innombrables victimes courageuses au cours des deux dernières décennies, qui ont surmonté leur honte personnelle et ont courageusement parlé. Alors maintenant, Murphy façonne son horrible récit à travers des portraits ignobles et effroyables des personnages de Lyle et de moi-même et des calomnies décourageantes.

« La vérité ne suffit-elle pas ? Laissons la vérité s’affirmer. Il est démoralisant de savoir qu’un homme au pouvoir peut saper des décennies de progrès dans la mise en lumière des traumatismes de l’enfance. La violence n’est jamais une réponse, jamais une solution, et elle est toujours tragique. C’est pourquoi j’espère que l’on n’oubliera jamais que la violence contre un enfant crée une centaine de scènes de crime horribles et silencieuses, obscurcies par des paillettes et du glamour, et rarement révélées jusqu’à ce que la tragédie pénètre toutes les personnes impliquées. »

La déclaration se termine ainsi : « À tous ceux qui m’ont tendu la main et m’ont soutenu. Merci du fond du cœur. » Netflix n’a pas répondu aux commentaires.

