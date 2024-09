Erik Menendez critique Ryan Murphy et Netflix pour leur « représentation malhonnête » des meurtres de ses parents

Erik Menendez critique Netflix et un producteur hollywoodien pour une nouvelle série basée sur sa vie.

Menendez, l’un des deux frères Menendez qui ont été condamnés pour le meurtre de leurs parents dans leur maison de Beverly Hills, en Californie, en 1989, aux côtés de son frère Lyle Menendez, s’est exprimé sur la série. Dans une déclaration partagée par sa femme, Tammie Menendez a dénoncé « une caricature de Lyle enracinée dans des mensonges horribles et flagrants » sur les réseaux sociaux jeudi soir.

« Je ne peux que croire qu’ils ont été faits exprès », a-t-il déclaré. a déclaré dans le communiqué« C’est avec le cœur lourd que je dis que je crois que Ryan Murphy ne peut pas être aussi naïf et inexact sur les faits de nos vies pour faire cela sans mauvaise intention. »

Il a poursuivi : « C’est triste pour moi de savoir que la représentation malhonnête par Netflix des tragédies entourant notre crime a fait reculer les douloureuses vérités de plusieurs pas, à une époque où l’accusation construisait un récit basé sur un système de croyances selon lequel les hommes n’étaient pas victimes d’abus sexuels et que les hommes vivaient le traumatisme du viol différemment des femmes. »

Menendez a ajouté dans sa déclaration que « ces horribles mensonges ont été perturbés et exposés par d’innombrables victimes courageuses au cours des deux dernières décennies qui ont surmonté leur honte personnelle et ont courageusement parlé » et « comment Murphy façonne son horrible récit à travers des portraits de personnages vils et épouvantables de Lyle et de moi-même et des calomnies décourageantes ». Il a ensuite demandé « la vérité ne suffit-elle pas ? » et a remercié les gens pour leur soutien.

Erik Menendez (à droite) critique la manière dont il est représenté, et plus particulièrement son frère Lyle Menendez, dans une nouvelle mini-série Netflix produite par Ryan Murphy. Ici, le couple est photographié lors d’une comparution devant un tribunal de Los Angeles en 1992.

Le procès des frères avait retenu l’attention des États-Unis à l’époque. Les frèresqui ont soutenu que le meurtre de José et Mary Louise « Kitty » Menendez était le résultat de plusieurs années de maltraitance, ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré et condamnés à la prison à vie.

Le deuxième volet de la série d’anthologie de crimes réels « Monster » de Netflix est sorti jeudi et fait suite au succès de la série tout aussi controversée de l’année dernière. « Monstre : l’histoire de Jeffrey Dahmer », ce qui a déclenché une réaction négative de la part de certaines familles des victimes de Dahmer.

Date de sortie, casting, où le regarder : « Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendez »

Que s’est-il passé lors des meurtres de la famille Menendez ?

Les meurtres des frères Menendez ont suscité la controverse et la curiosité quant à la nature de leurs crimes.

Le mois d’août marque les 30 ans, 35 ans pour être exact, des meurtres. Les frères ont été reconnus coupables d’avoir tué leurs parents aisés avec des fusils de chasse dans la maison familiale de Beverly Hills. Lyle Menendez, alors âgé de 21 ans, et son frère Erik Menendez, alors âgé de 18 ans, ont tiré sur José et Mary Louise « Kitty » Menendez à plusieurs reprises, y compris à bout portant dans la tête.

À l’époque, Lyle et Erik affirmaient que leur père, un ancien cadre de RCA Records, les avait maltraités physiquement, sexuellement et émotionnellement pendant leur enfance. Dans « Monsters », Nicholas Alexander Chavez et Cooper Koch incarnent respectivement Lyle et Erik Menendez.

L’oscarisé Javier Bardem incarne José Menendez dans la série Murphy, tandis que la nominée aux Oscars Chloë Sevigny incarne Kitty.

Contribution : Erin Jensen

Cet article a été publié à l’origine sur USA TODAY : Erik Menendez critique la série « Monsters » de Netflix pour sa « représentation malhonnête »