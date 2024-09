Erik Menendez critique les « Monstres » de Ryan Murphy, les qualifiant de « vils et épouvantables »

Suite à la sortie de Netflix Monstres : L’histoire de Lyle et Erik MenendezErik Menendez a publié une déclaration dénonçant l’émission comme une « représentation malhonnête des tragédies entourant notre crime ».

En 1996, Erik et Lyle Menéndez ont été reconnus coupables du meurtre de leurs parents, José et Mary Louise « Kitty » Menéndez, et condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les frères affirment encore aujourd’hui que leur motivation est liée à une vie entière de violences physiques, émotionnelles et sexuelles de la part de leurs parents.

Dans son déclaration Dans une déclaration partagée par sa femme Tammi Menendez sur les réseaux sociaux jeudi, Erik a écrit : « Je pensais que nous avions dépassé les mensonges et les représentations désastreuses des personnages de Lyle, créant une caricature de Lyle enracinée dans des mensonges horribles et flagrants qui sévissent dans la série. Je ne peux que croire qu’ils ont été faits exprès. C’est le cœur lourd que je dis que je crois que Ryan Murphy ne peut pas être aussi naïf et inexact sur les faits de nos vies pour faire cela sans mauvaise intention. »

Murphy a déjà reçu des critiques négatives pour sa représentation de la violence et des traumatismes liés aux contenus de crimes réels. Bien que le film de 2022 Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmera cherché à donner au tueur en série Jeffrey Dahmer une histoire d’origine dramatisée, les membres de la famille des victimes de Dahmer ont affirmé que la série avait capitalisé sur leur traumatisme sans les en informer.

« Je suis triste de savoir que la représentation malhonnête de Netflix des tragédies entourant notre crime a fait reculer les vérités douloureuses de plusieurs pas – dans le temps, à une époque où l’accusation construisait un récit basé sur un système de croyances selon lequel les hommes n’étaient pas sexuellement abusés et que les hommes vivaient le traumatisme du viol différemment des femmes », poursuit le communiqué. « Ces mensonges horribles ont été perturbés et exposés par d’innombrables victimes courageuses au cours des deux dernières décennies qui ont surmonté leur honte personnelle et ont courageusement parlé. » Erik a en outre accusé Murphy d’avoir façonné « son horrible récit à travers des portraits ignobles et épouvantables des personnages de Lyle et de moi-même et des calomnies décourageantes. »

Il a ajouté : « La vérité ne suffit-elle pas ? »

Lors du procès très médiatisé des années 90, l’avocat de la défense Leslie Abramson a allégué que Lyle et Erik avaient été agressés sexuellement par leur père depuis qu’ils étaient petits, et que leur peur avait conduit aux meurtres de 1989. Dans les années qui ont suivi, l’ancien membre de Menudo, Roy Rosselló, a affirmé que leur père, José Menendez, alors cadre chez RCA Records qui a signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec Menudo, l’avait également violé.

« Laissons la vérité s’exprimer. Il est démoralisant de savoir qu’un homme au pouvoir peut saper des décennies de progrès dans la mise en lumière des traumatismes de l’enfance », a déclaré Erik en concluant sa déclaration. « La violence n’est jamais une réponse, jamais une solution, et elle est toujours tragique. J’espère donc que l’on n’oubliera jamais que la violence contre un enfant crée une centaine de scènes de crime horribles et silencieuses, obscurcies par des paillettes et du glamour et rarement exposées jusqu’à ce que la tragédie pénètre toutes les personnes impliquées. À tous ceux qui m’ont tendu la main et m’ont soutenu. Merci du fond du cœur. »