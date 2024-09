Erik Menendez critique la série Netflix de Ryan Murphy « Monsters »

Erik, le frère de Lyle et Erik Menendez, dans la vraie vie, a donné son avis sur la représentation par Ryan Murphy de ses crimes passés dans la nouvelle série Netflix, « Monsters : The Lyle and Erik Menendez Story ».

Dans une déclaration en ligne publié via le compte X de sa femme Tammi MenendezMenendez, qui a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et de complot en vue de commettre un meurtre avec son frère Lyle pour avoir tué leurs parents, a déclaré que la série dramatique avait perpétré des « portraits de personnages ruineux » d’eux deux. La déclaration a également accusé Murphy d’avoir de mauvaises intentions en raison de la nature du récit créé par le showrunner.

« C’est avec le cœur lourd que je dis que je crois que Ryan Murphy ne peut pas être aussi naïf et inexact sur les faits de nos vies pour faire cela sans mauvaise intention », a écrit Menendez dans sa déclaration.

Menendez, qui purge actuellement une peine de prison à vie avec son frère Lyle au centre correctionnel RJ Donovan de San Diego, en Californie, reproche à la série de relancer des récits « malhonnêtes » sur leurs vies, accusant la série de déformer les traumatismes et les abus sexuels des hommes. Il déclare également qu’il est attristé par ce qu’il perçoit comme un pas en arrière dans la compréhension des traumatismes de l’enfance, condamnant la série pour avoir perpétué des mensonges et des calomnies préjudiciables. Il termine sa déclaration en remerciant ceux qui l’ont soutenu et appelle à ce que la vérité triomphe.

Dans la mini-série graphique, Javier Bardem incarne le père, José Menendez, et Chloë Sevigny joue leur mère, Kitty Menendez. Nicholas Chavez et Cooper Koch incarnent leurs fils et meurtriers, Lyle et Erik Menendez.

Variété Le critique en chef de la télévision, Aramide Tinubu, a vivement critiqué la série, écrivant que « la série tente de décortiquer les circonstances qui ont conduit au crime tout en mettant en évidence le traumatisme d’Erik et Lyle. Mais au final, le récit semble futile et bizarre. » Lire la critique complète ici.

Vous trouverez ci-dessous la déclaration complète de Menendez :

« Je pensais que nous avions dépassé les mensonges et les portraits désastreux de Lyle, créant une caricature de Lyle enracinée dans des mensonges horribles et flagrants qui sévissent dans la série. Je ne peux que croire qu’ils ont été faits ainsi volontairement. C’est le cœur lourd que je dis que je crois que Ryan Murphy ne peut pas être aussi naïf et inexact sur les faits de nos vies pour faire cela sans mauvaise intention.

« Je suis triste de savoir que la représentation malhonnête des tragédies entourant notre crime par Netflix a fait reculer les vérités douloureuses de plusieurs pas – dans le temps, à une époque où l’accusation construisait un récit basé sur un système de croyances selon lequel les hommes n’étaient pas victimes d’abus sexuels et que les hommes vivaient le traumatisme du viol différemment des femmes. Ces mensonges horribles ont été contestés et exposés par d’innombrables victimes courageuses au cours des deux dernières décennies, qui ont surmonté leur honte personnelle et ont courageusement parlé. Alors maintenant, Murphy façonne son horrible récit à travers des portraits ignobles et épouvantables des personnages de Lyle et de moi-même et des calomnies décourageantes.

« La vérité ne suffit-elle pas ? Laissons la vérité s’affirmer. Il est démoralisant de savoir qu’un homme au pouvoir peut saper des décennies de progrès dans la mise en lumière des traumatismes de l’enfance. La violence n’est jamais une réponse, jamais une solution, et elle est toujours tragique. C’est pourquoi j’espère que l’on n’oubliera jamais que la violence contre un enfant crée une centaine de scènes de crime horribles et silencieuses, obscurcies par des paillettes et du glamour, et rarement révélées jusqu’à ce que la tragédie pénètre toutes les personnes impliquées. À tous ceux qui m’ont tendu la main et m’ont soutenu, merci du fond du cœur. »