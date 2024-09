Erik Menendez affirme que la série Netflix est pleine de « mensonges flagrants » sur lui et son frère : NPR

basculer la légende Netflix/Netflix

Erik Menendez s’est prononcé contre la nouvelle série Netflix, Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez, qui revient sur les procès qui l’ont condamné, lui et son frère, Lyle, pour le meurtre de leurs parents.

Dans une déclaration partagée par sa femme, Tammi Menendez, sur XErik a critiqué la série, affirmant qu’elle présentait son frère et lui de manière trompeuse et qu’il y avait « des mensonges flagrants dans la série ». Il a accusé le co-créateur Ryan Murphy d’avoir intentionnellement déformé les faits entourant leur crime.

« Murphy façonne son horrible récit à travers des portraits de personnages ignobles et épouvantables de Lyle et de moi-même et des calomnies décourageantes », a-t-il déclaré dans le message partagé jeudi.

Erik a ajouté : « C’est triste pour moi de savoir que la représentation malhonnête par Netflix des tragédies entourant notre crime a fait reculer les douloureuses vérités de plusieurs pas, à une époque où l’accusation construisait un récit basé sur un système de croyances selon lequel les hommes n’étaient pas victimes d’abus sexuels et que les hommes vivaient le traumatisme du viol différemment des femmes. »

Ryan Murphy Productions et Netflix n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

En 1989, José et Kitty Menendez ont été abattus dans leur manoir de Beverly Hills. À l’époque, Lyle et Erik avaient respectivement 21 et 18 ans. La police a d’abord pensé que des membres de la mafia s’en étaient pris à leurs parents. Mais les frères ont plus tard déclaré qu’ils avaient tué leurs parents à la suite d’années de violences physiques, émotionnelles et sexuelles.

En 1993, leur procès fut diffusé à la télévision nationale, devenant une sensation médiatique qui divisa profondément l’opinion publique sur les motivations des frères — s’ils avaient agi en réponse à des abus ou par cupidité pour la fortune de leurs parents.

Un cousin a soutenu les allégations de la défense concernant les agressions sexuelles, affirmant qu’Erik avait j’en ai déjà parlé. Mais les procureurs ont fait valoir que Les allégations d’abus ont été fabriquées et les frères étaient plutôt motivés par la cupidité, notamment pour hériter de millions de dollars.

Leur premier procès s’est terminé par un verdict unanime du jury. Mais après un nouveau procès, au cours duquel le juge n’a pas permis à la défense de présenter pleinement les accusations d’abus sexuels des frères, Erik et Lyle ont été reconnus coupables de meurtre et condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en 1996. Tous deux purgent actuellement une peine à la prison Richard J. Donovan, dans le sud de la Californie.

Près de 30 ans après leur condamnation, Netflix revient sur le crime des frères et sur les procédures judiciaires dans une série dramatique de 9 épisodes avec Nicholas Alexander Chavez dans le rôle de Lyle et Cooper Koch dans celui d’Erik. Dans un communiqué de presse, Netflix a décrit la série comme une exploration de la question « Qui sont les vrais monstres ? »

Il s’agit de la deuxième saison de la série d’anthologie de faits divers de Ryan Murphy et Ian Brennan. La première saison s’intéressait au tueur en série Jeffrey Dahmer.