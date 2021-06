Erik Lamela : l’attaquant de Tottenham remporte le prix du But de la saison en Premier League pour Rabona contre Arsenal | Actualités footballistiques

L’attaquant de Tottenham Erik Lamela a remporté le prix du but de la saison en Premier League pour son spectaculaire Rabona dans le derby du nord de Londres.

Lamela, qui est entré en jeu contre Arsenal aux Emirats le 14 mars, a donné l’avantage aux Spurs peu après 30 minutes lorsqu’il a enroulé son pied gauche autour de l’arrière de sa droite pour percer le ballon dans le coin inférieur au milieu d’une surface de réparation encombrée .

Cependant, le derby s’est terminé sur une déception pour Lamela car il a été expulsé en fin de seconde période après deux cartons jaunes et Tottenham a perdu le match 2-1.

















Le but contre Arsenal n’était pas la première fois que l’international argentin marquait un Rabona pour les Spurs. Le joueur de 29 ans a fait de même lors d’une victoire en Ligue Europa contre Asteras Tripolis à White Hart Lane en octobre 2014.

La frappe primée de Lamela était le seul but qu’il ait marqué en Premier League au cours de la saison 2020/21 en 23 apparitions. Il a trouvé le filet trois fois de plus dans toutes les compétitions.

C’est la deuxième année consécutive qu’un joueur de Tottenham remporte le prix après l’incroyable effort solo de Heung-Min Son contre Burnley lors de la campagne 2019/20.

Lamela a battu les nominés suivants pour le prix de cette saison : James Maddison (vs Man City, 27 septembre), Manuel Lanzini (vs Spurs 18 octobre), Ola Aina (vs West Brom 2 novembre), Sébastien Haller (vs Crystal Palace 16 décembre), Mohamed Salah (vs West Ham le 31 janvier), Bruno Fernandes (vs Everton le 6 février), Jesse Lingard (vs les Wolves le 5 avril), Edinson Cavani (vs Fulham le 18 mai).