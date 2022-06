Erik Finman, compatriote du bitcoin Peter Thiel, donne jusqu’à 20 millions de dollars aux candidats du GOP

Erik Finman, qui est devenu millionnaire en bitcoins à l’âge de 18 ans, dépense jusqu’à 20 millions de dollars pour les candidats républicains qui se présentent au Congrès lors des élections de mi-mandat de 2022.

Finman, 23 ans, a déclaré qu’il souhaitait faire un don de 10 millions de dollars aux candidats du GOP et aux comités d’action politique, y compris Saving Arizona, un super PAC soutenant le candidat au Sénat du GOP de l’Arizona approuvé par Trump, Blake Masters. Le comité a reçu au moins 10 millions de dollars du cadre technologique et mégadonateur républicain Peter Thiel, selon les archives de la Commission électorale fédérale.

Finman a déclaré qu’il injectait 10 millions de dollars supplémentaires dans sa nouvelle organisation à but non lucratif America’s Future basée à Washington DC. Le 501(c)(4) financera ce qu’il a appelé une « tournée de mi-parcours » – une série de rassemblements à travers le pays pour les candidats conservateurs. La nouvelle organisation de Finman promouvra également ses idéaux conservateurs ainsi qu’un cadre réglementaire proposé pour les crypto-monnaies, a-t-il déclaré dans une interview.

L’incursion de Finman dans la politique intervient alors que l’industrie de la cryptographie évolue en une puissante force de lobbying à Capitol Hill. Jusqu’à présent, plus de 30 millions de dollars ont été versés dans les campagnes des leaders de la cryptographie depuis le cycle électoral de 2020.

Sam Bankman-Fried, PDG de l’échange de crypto FTX, a été le principal financier du comité d’action politique Protect Our Future, qui n’a jusqu’à présent soutenu que les démocrates qui se présentent aux élections lors du cycle électoral de 2022. Bankman-Fried a donné 10 millions de dollars supplémentaires au PAC en avril, selon les archives de la FEC.

Finman pourrait donner un coup de pouce similaire aux républicains ce cycle. Il a donné des dizaines de milliers de dollars dans le passé, mais pas des millions. Les archives électorales montrent qu’il a donné plus de 40 000 $ aux candidats depuis le début du cycle électoral de 2020.

Comme Bankman-Fried, Finman dit qu’il a rencontré des législateurs au sujet de la réglementation de la cryptographie et d’autres questions politiques, bien qu’il ne dise pas qui il a rencontré.

Il est devenu plus actif en politique parce qu’il se demande si les législateurs comprennent vraiment les lois qu’ils rédigent et les industries qu’ils supervisent, a-t-il déclaré.

« Je ne pense pas que beaucoup de ces gens soient des anciens sages », a déclaré Finman, ajoutant que certains législateurs sont réfléchis et bien informés, « et ce sont des gens en or. Mais je ne sais pas si c’est la majorité des gens dans CC »

L’organisation à but non lucratif de Finman, America’s Future, devrait être lancée en juillet et prévoit déjà d’organiser un rassemblement pour George Santos, un républicain qui se présente aux portes ouvertes du représentant démocrate Tom Suozzi à New York. Suozzi abandonne son poste pour tenter de renverser la gouverneure de New York, Kathy Hochul, à la primaire. Finman a donné séparément 5 800 $ à la campagne de Santos ce cycle, le maximum autorisé en contributions directes à un candidat en vertu des règles de financement de la campagne. Crystal Ball de Larry Sabato, un traqueur d’élections, Des marques la course pour le quartier de Suozzi comme un tirage au sort

Bien que Finman ait donné 2 800 $ à la campagne du président Joe Biden lors des élections de 2020, il est devenu de plus en plus conservateur. Il a rencontré l’ancien président Donald Trump en février à Mar-a-Lago, son club privé en Floride, et a déclaré qu’il prévoyait de soutenir le président deux fois destitué s’il se présentait à nouveau en 2024.

Finman aussi parlait à la Conférence d’action politique conservatrice à Orlando plus tôt cette année. La conférence est organisée par Matt Schlapp, allié de longue date de Trump.

Un décrocheur du secondaire, Finman a dit qu’il a participé à la Thiel soutenu programme de bourses qui donne 100 000 $ sur deux ans aux participants qui abandonnent l’école pour poursuivre des opportunités d’affaires. Masters et Thiel ont travaillé ensemble dans la société de Thiel, Thiel Capital.

Il a déclaré avoir rencontré Masters lors de sa participation au programme, puis lui avoir de nouveau parlé lors d’une soirée électorale de 2020 organisée par Thiel chez lui à Los Angeles. Finman dit qu’il a encouragé Masters à se présenter au siège du Sénat de l’Arizona et qu’il a depuis donné 5 800 $ à sa campagne.

Finman est entouré de conseillers politiques républicains clés, dont Garrett Ventry, qui était chef de cabinet du représentant Ken Buck, R-Colo., Et conseiller principal en communication du sénateur Chuck Grassley, R-Iowa. lorsque le législateur vétéran a présidé le puissant comité judiciaire du Sénat.

Finman a également déclaré qu’il était en contact régulier avec David McIntosh, le président du groupe conservateur Club for Growth.