Erik et Ivar reviennent à la WWE Raw en tant que War Raiders et remportent le match du premier tour du tournoi

Erik et Ivar des War Raiders ont fait leur retour triomphal de blessures à « WWE Raw » lundi, battant Otis et Akira Tozawa de l’Alpha Academy pour avancer dans le tournoi récemment annoncé pour les championnats du monde par équipe. Le directeur général de « Raw », Adam Pearce, venait d’annoncer le tournoi aux champions JD McDonagh et Finn Balor plus tôt dans la nuit, et les War Raiders de retour (anciennement connus sous le nom de Viking Raiders) ont remporté le premier match du tournoi, leur première victoire ensemble depuis. Septembre 2023. Leur retour avait été évoqué dans des teasers vidéo présentant l’alphabet runique quelques semaines auparavant.

Publicité

Otis et Ivar ont commencé le match avant que Tozawa ne soit touché. Erik a claqué Ivar au-dessus de Tozawa et l’équipe de retour a pris le contrôle du match. Erik et Ivar, à tour de rôle, envoyèrent le plus petit homme à genoux l’un sur l’autre. Otis a tenté de renverser la situation, mais Ivar a interrompu sa tentative de chenille. Tozawa a tenté de lancer un missile, mais a été rattrapé par Ivar. Les War Raiders ont frappé leur nouveau coup final sur Tozawa, avec Erik jetant son adversaire dans la ligne de mire du splash d’Ivar depuis la troisième corde, pour la victoire. La tranche pour le tournoi par équipe n’avait pas encore été révélée au moment d’écrire ces lignes, mais les War Raiders se préparent à tenter leur chance aux championnats du monde par équipe.

Publicité