Erik Compton : un golfeur transplanté cardiaque inculpé après avoir « poussé sa femme contre le mur », selon la police de Miami | Nouvelles américaines

Un golfeur professionnel américain, qui a survécu à deux transplantations cardiaques, a été arrêté pour violence conjugale après avoir prétendument poussé sa femme contre un mur et jeté son téléphone dans une piscine.

Erik Compton, 43 ans, a été accusé de vol à main armée et de coups et blessures.

Compton a été arrêté à son domicile à Miami samedi après une dispute avec sa femme, a indiqué la police de Miami-Dade.

Les deux hommes auraient eu une dispute verbale lorsqu’elle a commencé à filmer l’échange sur son téléphone.

Compton aurait pris le téléphone et l’aurait jeté dans une piscine avant de saisir sa femme par l’épaule et de la pousser contre un mur, a indiqué la police.

Elle a quitté la maison et a appelé la police depuis la résidence d’un ami.

Il a été inculpé au centre correctionnel Turner Guilford Knight à Miami avant d’être libéré sous caution.

Le vol à main armée est un crime au deuxième degré passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison, 15 ans de probation et une amende de 10 000 $ (7 800 £) dans l’État.

En savoir plus sur Sky News :

Des personnes « piégées dans des maisons » à cause de la tempête Hilary

La vague de chaleur meurtrière aux États-Unis s’étendra à une grande partie de l’Amérique

Une fillette américaine d’un an décède après avoir été abandonnée dans une voiture brûlante

Les délits de violence sont passibles d’une peine maximale de 60 jours de prison.

Compton, qui a terminé deuxième à égalité à l’US Open 2014, n’a enregistré aucune victoire et cinq classements parmi les 10 premiers en 168 départs en carrière sur le circuit de la PGA.

En 2023, il a participé à deux événements de la tournée, terminant à égalité à la 29e place au Championnat Corales Puntacana en mars et à la 63e place conjointe au Charles Schwab Challenge en mai.

Il souffre d’une cardiomyopathie virale et a subi avec succès deux transplantations cardiaques en 1992 et 2008.