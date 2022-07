Erie-Prophetstown vise à maintenir «l’élan» après la reprise de la saison 2021 – Shaw Local

PROPHETSTOWN – Les Panthers d’Erie-Prophetstown ont surpris de nombreux spectateurs lorsqu’ils sont allés 8-3 et se sont qualifiés pour le deuxième tour des éliminatoires de la classe 2A de l’IHSA en 2021.

Avec un record combiné de 6-30 de 2016 à 2019, les Panthers avaient sombré dans les profondeurs du Three Rivers Rock après quatre saisons de compétition consécutives.

En 2021, cependant, ils ont redressé le navire après un départ de 0-2, remportant huit victoires consécutives et remportant le titre de division avant de chuter au deuxième tour des séries éliminatoires. C’était leur première saison gagnante depuis une campagne 5-4 en 2014.

Maintenant, Erie-Prophetstown espère s’appuyer sur le succès de l’an dernier avec des formations presque entièrement nouvelles des deux côtés du ballon.

Le demi offensif senior / sécurité Jase Grunder et le garde senior / plaqueur défensif Clay Hockaday savent que les attentes vont être beaucoup plus élevées cette année – et ils sont ravis de voir comment leur équipe se comporte.

“Les attentes sont définitivement plus élevées après la saison dernière, après une bonne saison”, a déclaré Grunder. “Je m’attends à ce que nous continuions et gardons des attentes élevées pour les prochaines saisons à venir.”

“Je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre”, a déclaré Hockaday. “L’année dernière, tout le monde s’attendait à ce que nous soyons mauvais, car normalement, nous étions la pire équipe de la conférence, mais je m’attends à une bonne saison.”

Remplacer la production de Kolby Franks, une sélection de tous les États de classe 2A et joueur de football de l’année 2021 de Sauk Valley Media, sera l’un des plus grands défis des Panthers cette saison. Le quart-arrière senior à double menace a totalisé plus de 2 500 verges par la passe et au sol l’an dernier, et a été l’une des principales raisons de la reprise de la saison d’E-P.

L’entraîneur des Panthers, Jesse Abbott, pense qu’il faudra plusieurs joueurs pour vraiment combler le vide laissé par Franks, mais il pense également qu’il y a de bons talents restants et des talents entrants pour aider à cela.

“Kolby est l’un de ces gars qui, à moins d’être vraiment béni, ne le remplacera jamais l’année suivante. En ce qui concerne Kolby, nous allons devoir faire – pas le quart-arrière par comité – mais trouver ces verges par comité », a déclaré Abbott.

«Connor Sibley était également sur le point de se précipiter sur 1 000 verges. Je pense que l’une des choses que nous pourrions potentiellement être est plus rapide dans le champ arrière. Nous ne sommes peut-être pas aussi grands, mais nos gars qui sont là-bas sont tous des sprinteurs sur piste, donc cela pourrait être à notre avantage. Je pense que nos récepteurs vont être assez bons. Et vraiment, ça va se résumer à – nous avons quatre joueurs de ligne offensive et nous avons eu des seniors plus un très bon junior l’année dernière, et ils ont aidé à faire bien paraître ces gars. Vous n’allez tout simplement pas remplacer tout le monde, mais vous allez essayer de trouver des moyens de les brancher et de maintenir cet élan.

Hockaday et Grunder conviennent qu’ils ne seront probablement pas en mesure de remplacer Franks, mais ils sont satisfaits de l’intensification des sauvegardes de l’année dernière.

“Vous ne pouvez pas remplacer quelqu’un comme Kolby Franks, mais il y a beaucoup d’étudiants qui ont contribué l’année dernière, alors nous avons hâte de retrouver tous ces gars”, a déclaré Hockaday. “Même si nous avons diplômé beaucoup de gars, il y a encore beaucoup de liens entre certains des sous-classes parce que nous avons affronté beaucoup de ces gars l’année dernière aussi.”

“Je ne pense pas que vous puissiez vraiment remplacer quelqu’un comme Kolby, un athlète incroyable”, a déclaré Grunder. “Mais je pense que nous avons une assez bonne classe à venir, une bonne classe junior qui arrive, donc je pense que nous pouvons reconstruire et faire du bien cette année.”

Le quart-arrière d’Erie-Prophetstown Kolby Franks (5) traverse une lacune dans un match éliminatoire de classe 2A le 30 octobre 2021 contre Clifton Central. Franks a été le joueur de l’année de SVM la saison dernière après avoir amassé plus de 2 500 verges au sol et par la passe, et les Panthers chercheront à remplacer cette production – ainsi que plusieurs autres partants seniors de l’automne dernier. (Troy Taylor)

Erie-Prophetstown devra également recharger dans les tranchées des deux côtés du ballon. Hockaday revient en tant que joueur à double sens éprouvé, mais bon nombre de ses homologues sur les lignes offensives et défensives n’ont toujours pas été testés.

Abbott en apprendra beaucoup plus sur sa nouvelle équipe dans les mois à venir, mais pour l’instant, il a hâte de voir qui prendra la relève dans les postes vacants de l’année dernière.

En termes de partants de retour, il voit deux principales vedettes. Abbott s’attend également à des choses plus grandes et meilleures de quelques-unes des sauvegardes de l’année dernière.

«Nous avons deux seniors qui étaient partants dans les deux sens l’an dernier. Jase Grunder, ce sera en fait sa troisième année à l’université en défense, et Clay Hockaday a été un partant à double sens pour nous l’année dernière sur la ligne offensive et défensive. Je pense que nous commençons là et notre succès sera avec ces deux gars parce qu’ils étaient sur le terrain presque à chaque match l’an dernier, et ils ont donc cette expérience », a déclaré Abbott.

«Je pense que celui qui va vraiment avoir besoin de prendre une place de leader est Jack Minssen. Il finira probablement par être notre quarterback. Il a commencé en défense l’année dernière, donc il y a aussi des attentes envers lui. Et puis je pense que lorsque vous commencez à regarder autour de vous, des noms que vous n’avez probablement pas beaucoup prononcés – Franky Bushaw va être junior, il a vraiment passé du temps dans la salle de musculation pour se mettre en position d’être sur le terrain. Hunter Bruketta est un très beau receveur / secondeur de type large, il a juste dû attendre son tour l’année dernière et l’a fait à nouveau dans la salle de musculation. Tyler Ballard en est un autre, il a fini par commencer pour nous dans notre match éliminatoire en défense et a très bien réussi. C’était le seul match qu’il ait jamais commencé et vraiment le seul match qu’il ait jamais joué en défense. Il sera aussi dans le champ arrière. Il y a certainement des enfants seniors qui pourraient très, très bien réussir et nous mettre en position, mais ils sont vraiment un peu non testés en ce moment.

Offensivement, les Panthers mélangeront les formations et incorporeront des mouvements pré-snap pour maintenir les défenses déséquilibrées et créer des avantages pour leurs meneurs de jeu. Défensivement, ils veulent être agressifs, avec un accent supplémentaire sur la lutte contre l’écart cette saison.

“Je pense que nous commençons par certaines des choses avec lesquelles nous avons réussi l’année dernière, en trouvant celles qui ont fonctionné pour nous. … Je pense que l’une des choses que nous essaierons toujours de faire est d’utiliser les formations et les mouvements à notre avantage pour essayer de mettre nos enfants au meilleur endroit », a déclaré Abbott. « Nous n’allons pas nous aligner dans la même formation au même moment à chaque jeu. Nous ne sommes tout simplement pas faits pour ce genre de football offensivement, mais lorsque nous pouvons incorporer plusieurs formations et différents joueurs touchant le ballon, c’est à ce moment-là que nous pouvons réussir offensivement.

«Je pense que, défensivement, ça va encore être agressif. Il y aura quelques changements un peu juste à cause des adversaires que nous affrontons. Notre côté de la conférence a tendance à être plus un type de conférence étendue. Même nos croisements, nous parlions, Mendota va être répandu et St. Bede pourrait l’être, et Sherrard l’était, et Rockridge peut l’être et Orion peut l’être, nous devons donc nous préparer un peu plus que nous ne l’étions l’année dernière . L’année dernière, nous nous en sommes sortis en étant un peu aussi athlétiques que tout le monde. Cette année, nous devons vraiment planifier pour nous préparer à certaines de ces infractions généralisées.

En termes de calendrier, les choses seront en grande partie les mêmes à Three Rivers Rock que l’année dernière. Sherrard a un nouvel entraîneur-chef, et certaines des équipes pourraient passer à une offensive répartie, mais aucune équipe ne semble être au-dessus des autres.

“Le même calendrier que l’an dernier, donc je me sens plutôt bien”, a déclaré Grunder. “Nous avons très bien fait contre tout le monde, donc je m’attends à faire à peu près la même chose.”

«Le calendrier, nous gardons pour nous certains des trajets les plus longs, je pense, ce qui est bien. Je pense qu’avoir un film sur la semaine 1 de Mendota que nous n’avions pas l’année dernière sera très utile », a déclaré Abbott. «Je pense que Rockridge va rebondir, si je devais choisir une équipe. Je pense qu’ils avaient une très bonne classe de jeunes. Ils en ont perdu quelques-uns l’an dernier. Je pense que Monmouth-Roseville sera bon. Je pense qu’Orion a une chance de vraiment rebondir. Et puis je pense que pour certaines des autres équipes, cela dépendra du jeu des nombres. Je pense que Sherrard est en mesure avec leur nouvel entraîneur de vraiment construire quelque chose, mais je pense que c’est ouvert. Je pense que nous pouvons nous aligner et nous pouvons concourir tous les vendredis soirs. Nous ne regardons pas une équipe avec laquelle nous savons qu’en ce moment nous ne pourrons pas rivaliser. Je pense donc que c’est toujours à votre avantage. Les enfants croient que tous les vendredis soirs, nous pouvons concourir.

Erie-Prophetstown accueillera Mendota à 19 h le 26 août pour son ouverture de saison.