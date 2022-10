Erie-Prophetstown écrase Bureau Valley derrière les 232 verges au sol de Grunder, 4 touchés – Shaw Local

PROPHETSTOWN – C’était une histoire de deux mi-temps vendredi soir à Mosher Field, alors que 3-3 Erie-Prophetstown a accueilli 1-5 Bureau Valley dans un match presque incontournable pour les Panthers.

La première mi-temps du match croisé de la conférence Three Rivers a été très disputée, l’EP marquant lors du premier match du match et les deux équipes n’ayant marqué aucun but pendant le reste de la mi-temps.

En seconde période, le porteur de ballon des Panthers Jase Grunder n’a pas pu être contenu, alors qu’il s’est précipité sur plus de 150 verges et quatre touchés.

Pour l’entraîneur de l’EP Jesse Abbott, c’est comme d’habitude pour son porteur de ballon vedette.

« C’est juste Jase. C’est un peu ce que nous attendons de Jase », a déclaré Abbott. « Ce n’est pas quelque chose qui sort de l’ordinaire. Il a travaillé si dur pour se mettre dans cette position pour être ce genre de joueur, et quand vous obtenez ce genre de statistiques, c’est un honneur pour lui, c’est aussi un honneur pour l’équipe. Mais c’est quelque chose que nous avons confiance en Jase chaque fois qu’il touche le ballon que quelque chose de bien va se passer.

Jase Grunder d’Erie-Prophetstown arme un défenseur de Bureau Valley alors qu’il se bat pour des verges lors de leur match croisé à Three Rivers vendredi soir à Prophetstown. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Commençant le disque d’ouverture à partir de son propre 42, EP a parcouru le terrain en quelques pièces. Un trottineur Grunder de 28 verges a déplacé les Panthers dans la zone rouge.

Lors du jeu suivant, Demetree Larson s’est précipitée au milieu pour un touché de 14 verges. EP a pris une avance de 7-0 avec 10:24 à jouer au premier quart.

Les pénalités ont tourmenté les Panthers au début, car ils en ont commis cinq au cours de la seule première mi-temps, avec trois prises annulant trois longues courses lors de leur troisième entraînement.

Après trois possessions vides ultérieures, EP est entré dans la mi-temps en menant 7-0. Avec une meilleure technique et discipline en seconde période, l’offensive des Panthers a explosé pour 26 points.

« Nous exécutions [in the second half]. En première mi-temps, nous avons commis tellement de petites erreurs comme tenir des appels et des pénalités », a déclaré Grunder. “Nous avons nettoyé ceux-ci en seconde période et nous avons juste dominé.”

«Nous avons parlé à la mi-temps et nous les avons simplement défiés. Une grande partie de notre manque de buts en première mi-temps consistait principalement à nous tirer une balle dans le pied. Nous avons eu quatre, cinq, six grosses courses qui ont été rappelées pour des choses que nous devrions être en mesure de réparer », a déclaré Abbott. “Et ils l’ont corrigé en seconde période. Nous avons eu peut-être un penalty ou deux en deuxième mi-temps, et sur les gros jeux, nous avons été plus propres. Et je pense que c’était juste le plus grand changement.

Vendredi soir, Cameron Lemons de Bureau Valley affrontera Tyler Ballard d’Erie-Prophetstown. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Après un trois-et-out de Bureau Valley lors de son premier entraînement de la seconde mi-temps, Luke Otten a bloqué un botté de dégagement et EP a récupéré au Storm 40. À partir de ce moment, les Panthers roulaient.

« C’était énorme. Nous avions besoin d’un arrêt en défense. Nous l’avons eu », a déclaré Grunder à propos du botté de dégagement bloqué d’Otten. “Ils ont botté de dégagement, puis nous avons obtenu ce bloc et toute l’énergie vient de nous être transférée pendant toute la seconde mi-temps.”

EP a fait un travail rapide avec le champ court.

Un catch-and-run Grunder de 31 verges a préparé le deuxième touché; lors du jeu suivant, Grunder l’a repris à 5 mètres et les Panthers menaient 13-0 avec 5:58 à jouer au troisième.

EP a de nouveau marqué lors de sa prochaine possession. Un touché de 50 verges de Grunder sur la ligne de touche droite a donné une avance de 20-0 aux Panthers avec 2:24 à jouer au troisième quart.

Robert Novak de Bureau Valley a couru le long de la ligne de touche pour un gain de 45 verges sur le trajet suivant, mais encore une fois, la défense d’E-P a été importante, forçant un revirement sur les downs sur une rupture de passe de Franky Bushaw dans la zone des buts.

Grunder a frappé deux fois de plus au quatrième quart. Un touché de 70 verges dans le ventre a donné à l’EP une avance de 27-0 avec 6:47 à jouer, puis un score de 30 verges juste en dessous de la barre des quatre minutes a plafonné le score à 33-0.

“C’était énorme [to win this week]”, a déclaré Grunder. “Nous avons Mon-Rose [Monmouth-Roseville] à venir, qui sera un match difficile, donc je savais que c’était une sorte de nécessité de gagner.

Brock Shane de Bureau Valley frappe le trou vendredi contre Erie-Prophetstown. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Novak a couru 23 fois pour 122 verges, avec une longue course de 45 verges pour mener Bureau Valley. Isaac Attig a capté six passes pour 34 verges en tant que premier receveur de Storm.

Grunder a terminé avec 232 verges au sol et quatre touchés en 15 courses, ainsi qu’une prise pour 31 verges. Tyler Ballard a ajouté 33 verges en huit courses pour les Panthers.

“C’est un très, très bon joueur, et il nous a fait mal l’an dernier. Nous avons planifié le match pour essayer de l’arrêter, et nous n’avons pas fait un assez bon travail pour cela », a déclaré l’entraîneur de Bureau Valley, Mat Pistole, à propos de Grunder. « C’est l’un des meilleurs joueurs de la conférence et il est formidable. Mérite toutes les distinctions qu’il reçoit.