Erie-Prophetstown dépasse Mendota après cinq touchés de Jase Grunder – Shaw Local

L’équipe de football d’Erie-Prophetstown a ouvert la saison 2022 avec une victoire retentissante de 54-34 sur Mendota lors d’un concours croisé de Three Rivers vendredi soir au Mosher Field de Prophetstown.

Jase Grunder a marqué cinq touchés, tous après que Justus Hough a ouvert le score pour EP. Le troisième TD de Grunder a donné aux Panthers une avance de 26-6 à la mi-temps, et son cinquième a fait 40-12 à la dernière minute du troisième quart. Tyler Ballard a marqué deux touchés au quatrième quart alors que l’EP tenait bon pour la victoire.

Rockford Christian 14, Rock Falls 0 : Les Rockets ont subi une défaite par jeu blanc lors de leur premier match de la saison, abandonnant un match sur route de la Big Northern Conference aux Royal Lions.

Villa Grove 33, Bureau Valley 12 : Mason Goossens a marqué deux touchés alors que le Storm est tombé lors d’un match hors conférence vendredi à Villa Grove.

Forreston 44, Stockton 14 : Les Cardinals ont pris une avance de 30-0 à la mi-temps et sont restés stables en seconde période pour remporter une victoire d’ouverture de la saison contre les Blackhawks.

Johnny Kobler s’est précipité pour 120 verges et deux touchés pour mener Forreston au sol, tandis que Kaleb Sanders a ajouté 87 verges au sol et un touché.

Lucas Nelson a trouvé paydirt deux fois sur des courses de 10 et 13 verges et a accumulé 76 verges au sol, et McKeon Crase a ajouté 66 verges au sol et un touché pour les Cardinals.

Lena-Winslow 60, Eastland-Pearl City 6 : Les Panthers ont construit une avance de 24-6 au premier quart, puis ont lancé trois quarts de blanchissage pour ranger les Wildcatz.

Carsen Heeren a trouvé Brady Sweitzer sur une passe de 55 verges pour le seul score d’EPC au premier quart.

Sweitzer a terminé la soirée avec trois réceptions pour 74 verges. Heeren est allé 6 en 11 avec 94 verges par la passe, un touché et une interception. Jackson Corbin était le meilleur rusher des Wildcatz, totalisant 23 verges en trois courses.

Nick Inden a renvoyé une interception de 44 verges pour un score donnant à Lena-Winslow une avance de 8-0, puis Gage Dunker a frappé dans des passes de touché de trois et sept verges pour en faire un avantage de 18 points dans le premier. Dunker a trouvé la zone des buts une troisième fois sur une course de 42 verges au deuxième quart.

Jake Zeal s’est précipité pour un touché de 74 verges et a transporté une passe de touché de 35 verges de Drew Streckwald pour aider Le-Win à s’éloigner au deuxième quart. Zeal a terminé avec sept courses pour 122 verges et un touché, et Dunker a accumulé 94 verges et trois scores en huit courses.

Durand-Pecatonica 53, West Carroll 6 : Après avoir été limités à six points au premier quart, les Rivermen ont explosé pour 27 points au deuxième en route vers une victoire déséquilibrée contre le Thunder.

AJ Boardman a rejoint Aaron Becker sur une passe de 28 verges pour le seul touché de West Carroll au quatrième quart.

Boardman a compilé 79 verges au sol en 18 tentatives et a réussi 90 verges. Becker a réussi quatre passes pour 65 verges en tant que premier receveur.

Alden-Hébron 36, AFC 26 : Les Raiders ont pris la route et ont perdu un match qu’ils ont ajouté à leur calendrier cette semaine après que leur adversaire d’origine, Harvest Christian Academy, ait dû annuler sa saison.

Carson Rueff a lancé pour 380 verges et trois touchés, et Logan Mershon a récolté 103 verges sur réception. Auden Polk a terminé avec 123 verges de réception et un touché, Lane Koning avait 89 verges et un score, et Michael Cochrane a ajouté 36 verges et un touché.