Erie, Pennsylvanie, divertissements de la région et bien plus encore, à ne pas manquer du 9 au 15 novembre

Vous cherchez quelque chose à faire dans la région d’Érié ? Voici quelques-uns des meilleurs paris de cette semaine, du jeudi au 15 novembre :

« Les descendants de Disney : la comédie musicale »

Les enfants adolescents de Maléfique, de la Méchante Reine, de Jafar et de Cruella De Vil ne se sont jamais aventurés hors de l’île des Perdus jusqu’à présent. Cette comédie musicale présente des chansons de comédie, d’aventure et de films à succès. Les spectacles auront lieu ce vendredi 17 et 18 novembre à 19 h et ce samedi et dimanche 18 et 19 novembre à 14 h au Erie Playhouse, 13 W. 10th St. Les billets coûtent 17,40 $ plus frais. Pour plus d’informations, appelez le 814-454-2852 ou visitez www.erieplayhouse.org.

Saison 2024 :De « Tootsie » à « La Belle et la Bête », Erie Playhouse prévoit de la variété

“Les femmes de Jake”

Dans cette pièce de Neil Simon, un romancier, qui réussit mieux dans la fiction que dans la vie, fait face à une crise conjugale en rêvassant aux femmes de sa vie. Classées PG-13 pour certains langages adultes, les représentations auront lieu ce vendredi, samedi 17, 18, 24 et 25 novembre et les 1er et 2 décembre à 19h30 et ce dimanche 19 et 26 novembre et le 1er décembre. 15h à 15h au All An Act Theatre, 652 W. 17th St. Les billets coûtent 18 $ pour les adultes, 15 $ pour les 55 ans et plus et les étudiants et 5 $ pour les 6 à 11 ans. Pour plus d’informations, appelez le 814-450-8553 ou le 814-449-6554 ou visitez www.allanact.net.

« Une soirée de pièces en un acte 2023 »

La production de la Northwest Pennsylvania Collegiate Academy proposera une variété de neuf pièces en un acte de 10 minutes mettant en vedette 21 acteurs. Les représentations auront lieu vendredi et samedi à 19 heures à l’école, 2825 State St. Les billets coûtent 7 $ et sont disponibles à la porte. Pour plus d’informations, appelez le 814-874-6300.

“George Li joue Rachmaninov”

Ce concert symphonique de l’Erie Philharmonic aura lieu samedi à 20 heures au Warner Theatre, 811 State St. Li rejoindra le Phil au piano pour la “Rhapsodie sur un thème de Paganini” de Rachmaninov. Les billets coûtent 61 $, 51 $, 40 $ et 25 $ ; et 17 $ pour les étudiants. Pour plus d’informations, appelez le 814-455-1375 ou visitez https://eriephil.org/calendar/rachmaninoff.

Saison 2023-24 :La série Symphonic, Pops de l’Erie Philharmonic présente Stewart Copeland, plus

Aaron Lewis en concert

Initialement prévue pour juillet, la apparition de Lewis à Erie a dû être déplacée à mercredi à 20 heures au Warner Theatre, 811 State St. Membre fondateur du groupe de metal alternatif Staind, Lewis amènera son numéro country solo à Erie. Les billets coûtent 79,75 $, 69,75 $, 59,75 $ et 49,75 $ plus frais. Pour plus d’informations, appelez le 814-452-4857 ou visitez www.erieevents.com/events/event/11/15/2023/aaron-lewis-2023-acoustic-tour.

Trouvez-en plus et soumettez des événements sur GoErie.com/calendar.