Erica Stefanko écope de la prison à vie pour avoir attiré la vétérinaire Amy assassinée Ashley Biggs à sa mort avec un faux appel de livraison de pizza

UNE FEMME reconnue coupable d’avoir fait un faux appel de livraison de pizza Domino pour attirer un vétéran de l’armée à sa mort a été condamnée à la prison à vie.

Erica Stefanko, 38 ans, a été condamnée lors d’une audience à Cleveland, Ohio, mardi après-midi, pour le rôle qu’elle a joué dans le meurtre en 2012 d’Ashley Biggs, 25 ans.

Erica Stefanko, 38 ans, a été condamnée à la prison à vie mardi Crédit : Court TV

Elle a été reconnue coupable de meurtre et de meurtre aggravé lors du meurtre en 2012 du vétérinaire de l’armée et du chauffeur-livreur de pizza Ashley Biggs. Crédit : WOIO

Au moment de sa mort, Biggs, qui travaillait comme chauffeur-livreur de Domino’s, était mêlée à une amère dispute de garde avec son ex et le mari de Stefanko, Chad Cobb.

À la demande de Cobb, Stefanko a passé une fausse commande de pizza sous un pseudonyme et a attiré Biggs dans une entreprise fermée à New Franklin, le 20 juin 2012.

Cobb a ensuite tendu une embuscade à Biggs, la mère de sa fille de sept ans, sur le parking à l’extérieur de l’entreprise, où il l’a agressée puis étranglée à mort.

Stefanko et Cobb ont ensuite jeté le corps de Biggs dans un champ de maïs avant de rentrer chez eux et d’effacer les preuves du crime, a déclaré la procureure du comté de Summit, Sherri Bevan Walsh.

Le corps de Biggs a été découvert le lendemain. La police a trouvé Cobb caché dans une zone boisée voisine et l’a placé en garde à vue peu de temps après.

‘ILS VIENNENT POUR MOI’

Cobb – qui avait des antécédents d’allégations de violence domestique liées à Biggs – a plaidé coupable dans l’affaire en 2013 et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Stefanko ne serait pas arrêtée pour son rôle présumé dans ce crime écoeurant avant six ans lorsque la police a déclaré que de nouvelles preuves l’impliquaient en tant que complice.

La percée dans l’affaire est survenue via un appel secrètement enregistré entre Stefanko et la mère de Cobb, Cindee, qui a témoigné que Stefanko a admis avoir commandé la pizza et tenté de dissimuler le meurtre.

« Chaque fois que j’entends une sirène, je pense: » Ils viennent pour moi « », a déclaré Stefanko à Cobb, selon le Akron Beacon Journal.

« J’ai joué mon rôle. J’ai fait exactement ce qu’il m’a dit de faire », a-t-elle poursuivi, ajoutant que le couple avait comploté pour tuer Biggs pour l’empêcher d’obtenir la garde de la fille de Cobb.

À un moment de l’enregistrement, Stefanko a allégué que Cobb lui avait dit qu’il voulait sauver le crâne de Biggs « en tant que trophée ».

COMMANDE DE FAUSSE PIZZA

Les procureurs ont déclaré que Stefanko était avec Cobb lorsqu’elle a passé la commande de pizza – une grande tarte mi-champignons, mi-pepperoni.

Elle a donné un faux nom à l’opérateur et une adresse pour une entreprise fermée.

Stefanko a laissé Cobb seul sur le parking alors qu’il effectuait le meurtre.

Cobb a ensuite placé le corps de Bigg à l’arrière de la voiture du vétéran de l’armée et s’est rendu dans un champ de maïs, avec Stefanko, la fille de Cobb, et ses quatre enfants qui suivaient dans sa voiture.

Il a ensuite abandonné le véhicule de Bigg et Stefanko les a conduits chez eux, où ils se sont tous les deux douchés pour se nettoyer de toute preuve.

La fille de Biggs, alors âgée de 15 ans, et Cobb ont témoigné contre Stefanko lors de son procès en novembre de l’année dernière.

‘ELLE M’A FAIT MANGER DES EXCÈS DE CHIEN’

La fille de Cobb a décrit Stefanko comme violent mentalement et physiquement.

« Elle me dirait que si je disais à mon père ce qu’elle me faisait, elle ferait pire », a déclaré la jeune fille au tribunal.

« Je me souviens qu’elle me tenait au sol et qu’elle me frappait, puis elle aussi avant de me faire manger des excréments de chien. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, elle a répondu : « Parce qu’elle était jalouse de ma relation avec mon père. »

L’adolescente a ajouté qu’elle se trouvait sur la banquette arrière d’une voiture dans un « endroit tout noir » lorsqu’elle a entendu Stefanko passer une commande de pizza sous un faux nom.

Elle a dit qu’elle s’était endormie dans la voiture et s’était réveillée plus tard le lendemain matin dans la maison de son arrière-grand-parent.

LA VIE EN PRISON

Cobb a témoigné au procès depuis la prison par liaison vidéo.

Il a dit qu’il avait « tourné en rond » près d’un arbre sur le parking, vêtu d’un camouflage, pendant qu’il attendait que Stefanko passe la commande fictive.

« Est-il juste de dire qu’Ashley n’a pas quitté le parking en vie cette nuit-là ? a demandé le procureur adjoint Brian LoPrinzi.

« Oui monsieur, c’est exact », a répondu Cobb.

Stefanko a été reconnu coupable de meurtre et de meurtre aggravé.

Lors de son audience de détermination de la peine, elle a brièvement parlé au juge, insistant sur le fait qu’il n’était pas « utile » pour la famille et les amis de Biggs de permettre à Cobb de « mettre le blâme sur moi pour ses actions ».

« J’étais très certainement mon pire moi pendant ma relation avec Chad. Je n’ai jamais été une personne haineuse. Je ne voudrais jamais ce qui est arrivé à Ashley Biggs, peu importe ce que les gens ont entendu sur [the secret recording]. »

Elle a plaidé pour la clémence dans sa phrase ajoutant à travers les larmes: « J’aimerais être de retour avec ma famille un jour. J’aime mes enfants plus que la vie. »

Le juge a condamné Stefanko à la prison à vie. Elle sera éligible à la libération conditionnelle dans 30 ans.

Chad Cobb a plaidé coupable du meurtre de Bigg en 2013 Crédit : Bureau du shérif du comté de Summit

Biggs (ci-dessus) et Cobb ont été mêlés à une dispute amère sur la garde Crédit : Fox8