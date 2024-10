Erica Sellers parle de son art préféré, un duo créatif et plus

Scientifique fou autoproclamé, Vendeurs Erica a fusionné l’art et le design depuis qu’elle est enfant. Elle invente des engins et des mondes imaginaires, dessine ou peint pour laisser prendre forme à ses nombreuses idées.

Bien que la conceptrice et constructeur de produits ait eu de nombreux partisans, aucun n’a été plus influent que sa grand-mère Elsa, ou « Nonni » pour les vendeurs. Excentrique et généreuse, Elsa a appris à Sellers comment jouer au poker à cinq cartes, lui disant que cela lui serait utile un jour. Elle a également nourri l’amour de sa petite-fille pour l’architecture. «J’ai de bons souvenirs d’elle qui m’a conduit dans son quartier de Palm Beach, en Floride, pour visiter toutes les demeures», dit Sellers. « Elle se garerait juste devant eux pour que je puisse m’asseoir et dessiner. »

Après avoir obtenu un diplôme en design industriel de la Rhode Island School of Design, les entreprises de Sellers comprenaient un passage en tant que chef de production pour l’artiste conceptuel Tavares Strachan, un autre ancien du RISD. Sa vision de ses installations à la Biennale de Venise et au Musée d’art moderne de San Francisco a été saluée à l’échelle internationale.

Création du vendeur et collaborateur de longue date Jeremy Silberberg Studio SII en 2020. Le duo travaille sur une gamme de projets, de l’intérieur à la conception d’expositions. Qu’elle expérimente avec le verre, l’aluminium ou le bois d’érable, Sellers incorpore des éléments pervers, queer et une touche de science-fiction dans son travail. Elle continue de repousser les limites, s’efforçant toujours de défier les conventions avec des meubles et des espaces distinctement cinématographiques.

Il y a de quoi occuper Sellers, mais l’activité physique comme la boxe l’aide à se recentrer. Elle est également passionnée par le snowboard et souhaiterait avoir plus de temps à consacrer au développement de cette compétence particulière. Même si elle a parfois du mal à trouver un équilibre gérable, elle bénéficie d’un élan créatif constant. «Ma vie personnelle et ma vie professionnelle sont étroitement liées, ce qui peut être positif ou négatif», note Sellers. « L’absence de limites peut devenir épuisante, mais je suis constamment inspiré et prêt à me lancer. »

Aujourd’hui, Erica Sellers nous rejoint pour Friday Five !

1. Ma grand-mère Elsa

Cette photo de ma grand-mère Elsa (« Nonni ») m’a toujours marqué. Elle a eu trois maris tout au long de sa vie et a parcouru le monde. Elle adorait l’aventure. Elle aimait le glamour et vivre pleinement la vie !

J’ai découvert le travail de Grossman pour la première fois à Art Basel 2019 et j’ai été immédiatement stupéfait. Il y avait deux têtes d’hommes bondées faites de cuir et de fermetures éclair minutieusement cousues. Ils étaient à la fois effrayants et convaincants. Quand j’ai lu qu’ils avaient été fabriqués à la fin des années 1960, cela m’a époustouflé. Ils se sentaient si contemporains et parlaient de sujets réels que je vis aujourd’hui – la masculinité, la maltraitance et l’identité. Ils sont radicaux. Son travail incarne un beau mélange de sensuel et de grotesque. Selon Grossman, « votre tête, qui est le siège de vos complexes, est aussi votre organe le plus puissant ».

Il y a une merveilleuse interview de Nancy Grossman du podcast The Modern Art Notes que vous pouvez écouter ici.

J’aime Rick Owens et Michèle Lamy en tant que collaborateurs et artistes indépendants. Pour moi, c’est le duo le plus inspirant. J’ai suivi de près leur travail et j’adore à quel point leur travail est leur vie. Ils le vivent, ils respectent le processus de création et ils se respectent. D’après ce que je peux dire, ils ont également une bonne éthique et un sens des responsabilités en tant qu’appartenance à l’industrie créative. Cela m’a toujours surpris que la mode de Rick Owens n’ait pas connu un grand succès avant l’âge de 40 ans. Cela me rappelle que se montrer au monde peut prendre très longtemps, même lorsque l’on est très dévoué. Je les admire vraiment.

Klára Hosnedlová est actuellement mon artiste contemporaine préférée. J’ai vu une publication Instagram sur son spectacle GROWTH à Bâle, en Suisse, sur mon fil d’actualité, et j’ai été instantanément absorbée et transportée par son travail surréaliste. Ses performances incarnent tout ce que je souhaite comprendre et ressentir. Je veux que le travail de Studio S II fasse de même.

C’est probablement l’une des meilleures œuvres d’art que j’ai jamais vues en personne. J’ai vu cela en mai 2019 lors de la 58e Biennale de Venise. « Je ne peux pas m’aider » comporte un bras robotique qui balaie continuellement un liquide rouge foncé d’avant en arrière, échouant perpétuellement à le nettoyer. Les mouvements erratiques du bras expriment une quasi-hystérie, comme s’il était destiné à représenter un humain submergé par l’anxiété.

Il existe une infinité de façons d’interpréter cette pièce, mais cela me fait sympathiser avec la boucle infinie du robot. Pour moi, c’est comme si elle subissait le stress intense des responsabilités et des attentes. Il ne sait tout simplement pas comment continuer. Cela semble particulièrement pertinent avec l’avènement de l’IA et la poursuite du mixage entre l’homme et la machine. Je considère cette machine comme presque humaine dans sa poursuite. Ou l’humanité est-elle simplement en train de ressembler davantage à des machines ?

Œuvres d’Erica Sellers :

Miroir EHT 2023 \\\ L’Event Horizon Mirror ressemble à un miroir ordinaire, cependant, en tournant son bouton de droite, toute réflectivité disparaît, révélant des ondulations enflammées rappelant un trou noir massif. L’activation de la pièce entraîne un phénomène fascinant et dévorant qui fait perdre l’identité et le reflet de l’individu et les remplace par un abîme sans fin. Cette œuvre d’art lumineuse en 3D s’inspire des images capturées l’année dernière seulement du trou noir M87 par le télescope Event Horizon. Ce « télescope », qui est un réseau d’observatoires synchronisés à l’échelle mondiale, travaille exclusivement à la compréhension de tout ce qui est associé aux trous noirs. À mesure que nous continuons à découvrir les trous noirs pour mieux comprendre l’univers, nous en apprendrons peut-être un peu plus sur notre propre essence.

Table à manger Tremor2024 \\\ La table à manger Tremor suscite la théorie de la tectonique des plaques avec des plans métalliques changeants. Le côté chromé de la table et le côté en acier frotté se croisent selon des angles en miroir, suggérant un état de mouvement souterrain perpétuel.

Chaises DV Édition Chrome & Vert-de-Gris2023 \\\ Inspirée par une myriade de nuits indulgentes, cette chaise est destinée à partager le sentiment et l’effet de la « double vision », le phénomène de perception de deux images, généralement se chevauchant, comme un seul objet holistique. La vision double est souvent le résultat d’une altération du fonctionnement des muscles extra-oculaires, dans lesquels les deux yeux sont toujours fonctionnels, mais ne peuvent pas cibler l’objet souhaité. Dans cette série, les objets se séparent et se rassemblent simultanément. Ces nouvelles adaptations intègrent des matériaux réfléchissants et patinés contre les riches bruns du noyer américain. Les nouveaux éléments curvilignes rendent la chaise chromée encore plus désorientante, tandis que la chaise vert-de-gris suggère l’éventuelle dégradation du chrome.

Applique de chasteté2023 \\\ Avec la retenue vient le plaisir attendu. Telle est la philosophie derrière nos appliques Chastity. Le verre ondulé se trouve sous une cage en acier inoxydable pour juxtaposer la sinuosité et la rigidité. L’éclat de la lumière sous-jacente accentue la superposition des matières, invitant au sensuel et au sévère.

Lampadaire Artio2023 \\\ Le lampadaire Artio comporte deux boucles cylindriques debout de fourrure éclairée. Ils brillent de l’intérieur de leurs contours, créant des poches de lumière doubles qui accentuent leur symétrie et ricochent dans toute la pièce. La lampe s’inspire de la courbure des cornes des animaux et célèbre la nature débridée, parfois humoristique, de la nature. Un artiodactyle est un ordre de mammifères auquel appartiennent de nombreuses créatures à cornes.