Erica Rose de Bachelor Pad déchire le jeu de 2011 où des hommes « ont jeté des œufs sur des femmes en bikini qu’ils pensaient être les moins attirantes »

Erica Rose, candidate au BACHELOR Pad, a critiqué le défi « abusif » où des hommes jetaient des œufs sur des femmes qu’ils jugeaient « peu attrayantes ».

La star de télé-réalité, qui a participé au spin-off 2011 de Le célibataire, a rappelé l’expérience « traumatique » d’être aspergé d’œufs remplis de peinture.

🌹 Suivez toutes les dernières nouvelles et histoires sur Le célibataire

6 Erica Rose de Bachelor Pad a critiqué le match de 2011 où les filles ont été frappées avec des œufs Crédit : Getty

6 Erica a dit qu’elle était « encourageante » à dire qu’elle était d’accord avec le jeu Crédit : Getty

Alors que les femmes se tenaient les yeux bandés et vêtues de minuscules bikinis à cordes, les hommes étaient autorisés à jeter des œufs sur ceux qu’ils considéraient comme les « moins attirants ».

Erica a dit à Jacques Peterson Impopulaire podcast qui a non seulement « fait mal » physiquement, mais « émotionnellement, c’était traumatisant ».

Elle s’est souvenue: « Cela faisait vraiment mal, alors c’est à ce moment-là que je me suis dit: » Aïe, je ne veux plus de ça. Émotionnellement, c’était traumatisant. Physiquement, ça faisait mal. «

Au cours de l’épisode original, Erica a déclaré qu’elle n’était « pas facilement offensée et ne craignait pas de lui mettre des œufs sur elle » tant que les garçons évitaient ses cheveux.

6 Les filles « les moins attirantes » se sont fait jeter des œufs Crédit : Getty

Cependant, elle a dit Sixième page qu’elle était « encouragée » à dire qu’elle avait apprécié le jeu des producteurs dans les coulisses de cet épisode.

Erica a révélé: « Maintenant que je suis avocate, autorisée au Texas, je peux analyser la situation correctement et voir qu’ils me faisaient dire cela. »

Elle a ajouté que l’hôte de l’émission Chris Harrison lui a dit qu’elle n’avait pas d’autre choix que de participer au jeu ou elle serait éliminée.

Bien que les hommes aient reçu pour instruction de ne pas jeter les œufs de manière agressive, afin de ne pas blesser les filles, le caractère physique de la mascarade n’était pas le problème.

6 Elle affirme que l’hôte Chris Harrison a dit qu’elle devait participer Crédit : Getty

Erica a déclaré : « Le but du jeu n’était pas de blesser les gens. C’était pour les humilier, je suppose. »

Elle a poursuivi en expliquant que ce n’était pas « tout à fait juste » bien qu’il s’agisse d’un jeu télévisé, car certains ont été autorisés à s’abstenir de défis particuliers.

L’un en particulier signifiait que quiconque était parent pouvait échapper au défi du baiser, mais les autres étaient forcés ou risquaient d’être éliminés.

Elle a conclu: « Je pensais juste que c’était injuste qu’ils disent que vous serez éliminé si vous ne vous asseyez pas ici et ne vous laissez pas humilier. »

6 La star de la télévision a déclaré qu’elle souffrait du SSPT après l’émission Crédit : Getty

Erica a affirmé qu’elle avait contacté le créateur de The Bachelor, Mike Fleiss, l’année dernière pour lui demander des excuses pour le défi du lancer d’œufs.

Elle a précisé que le créateur avait répondu en privé dans un message texte disant qu’il était « sincèrement désolé » pour le choix « sans goût et mauvais ».

Malgré les excuses, Erica a déclaré qu’elle souffrait de SSPT et de dépression après le spectacle et qu’elle avait besoin d’une thérapie et d’un « traitement holistique ».

Alors qu’elle luttait contre sa santé mentale au moment où elle est entrée dans la série, les choses ont empiré et les producteurs « n’ont rien essayé de faire à ce sujet ».

Elle a déclaré au point de vente: «J’ai reçu un diagnostic de SSPT un an après« Bachelor Pad »par un professionnel de la santé mentale. Ce n’est pas une exagération. »

Depuis son apparition dans Bachelor Pad, Erica est apparue dans plusieurs autres émissions de télé-réalité, dont You’re Cut Off et Dr Phil.

La star de la télévision a également joué dans Yacht à voile sous le pont et mariée à Medicine Houston depuis son premier passage à la télévision.

Bachelor Nation a récemment été critiqué, non seulement par Erica – mais après la sortie du présentateur Chris de l’émission.

L’hôte s’est battu contre le contrecoup après avoir défendu le candidat au baccalauréat Rachel Kirkconnell après qu’il a été révélé qu’elle avait organisé une soirée sur le thème du « Vieux Sud » en 2018 dans une plantation.