Elle a poursuivi : « Je m’engage à écouter les voix des personnes concernées et je m’efforcerai de faire amende honorable. En tant que femme de couleur et mère de deux enfants noirs, je tiens à préciser que mon utilisation de ce mot n’a en aucun cas des motivations racistes.

« Je regrette profondément mon commentaire insensible et je tiens à m’excuser humblement auprès de tous ceux que j’ai blessés ou offensés par mon irréfléchie », a commencé Erica dans une déclaration à TMZ . « Mon choix de mots était erroné et j’assume l’entière responsabilité de ce que j’ai dit. »

Mena a conclu sa déclaration en disant : « Cela dit, je comprends la gravité de ce que j’ai dit et je souhaite utiliser ma plateforme pour promouvoir l’inclusivité et l’égalité. »

La mère de trois enfants – qui a récemment accueilli Safire Majesty, 3 ans, et Legend Brian Samuels, 2 ans, avec son ex-mari Safaree Samuels – a été licenciée de Amour et hip-hop Atlanta après la diffusion de l’explosion susmentionnée. Dans l’épisode, Erica et Spice ont eu une vive dispute après que cette dernière a dit à Erica que son aîné ne lui ressemblait pas, ce qui a amené Mena à qualifier sa co-star aux cheveux bleus de « singe bleu ».