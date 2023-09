Erica Mena apprend à ses dépens qu’un « singe » peut arrêter deux émissions après qu’ALLBLK l’a renvoyée de Faire taire pour insultes racistes contre Spice sur #LHHATL.

Ouais ! Juste au moment où il semblait qu’Erica était plongée dans son sac d’actrice au cinéma et à la télévision, son tempérament colérique et ses commentaires racistes l’ont fait tâtonner. Tandis que la star de télé-réalité et Amour et hip-hop les deux font face à des réactions négatives sur la façon dont ils ont géré le combat avec Spice, d’autres émissions continuent de quitter le navire. Vendredi soir, la chaîne ALLBLK a annoncé qu’elle était renvoyée du tournage des prochaines saisons de Faire taire.

La chaîne et la série se sont rendues sur Instagram avec une publication commune abordant la controverse autour du « commentaire répréhensible » d’Erica. Le tournage de la saison à venir avec elle dans le casting est déjà terminé, mais c’est terminé après cela.

« Nous n’approuvons pas le récent commentaire répréhensible d’Erica Mena. Elle sera présente dans la prochaine saison de Hush, dont la première est prévue plus tard cette année, la production étant terminée il y a des mois, mais en cas de saisons supplémentaires, elle ne fera pas partie du casting », indique le communiqué.

Les commentaires racistes du « singe » d’Erica Mena et leurs conséquences continuent de susciter la controverse

Comme BOSSIP l’a signalé précédemment, Amour et hip-hop a annoncé la cessation d’Erica du tournage des saisons à venir. Alors que beaucoup étaient d’accord sur le fait que la série devrait la licencier, plusieurs personnes se sont demandées ce qui leur avait pris autant de temps. La décision est intervenue après des jours de réactions négatives depuis que les commentaires « de singe » d’Erica ont été diffusés lors d’une bagarre avec Spice.

Cependant, la franchise de télé-réalité à succès était au courant des commentaires racistes depuis le mois de mai environ, des mois avant leur diffusion. Les critiques ont souligné qu’ils utilisaient toujours l’attaque raciste pour un scénario sans aucune conséquence pour Erica. Attendre plusieurs jours au lieu d’annoncer pendant l’épisode n’a fait qu’accuser les fans LHH de se soucier davantage des réactions négatives que du racisme lui-même.

ALLBLK ne jouait pas sur sa marque pour l’ancienne renarde de la vidéo et a rapidement coupé les ponts. Bien que ce ne soit pas la première fois qu’Erica est critiquée pour comportement raciste envers les femmes noires, elles font partie de ses plus ardents défenseurs. Erica a-t-elle toujours eu des stans, ou sont-elles sorties de toutes pièces pour excuser le racisme et le colorisme ?

Malgré la longue histoire du « singe » déshumanisant les Noirs et justifiant l’oppression raciste, ses partisans affirment que le « singe bleu » n’est qu’une insulte. D’autres, dont Tamar Braxton, ont déclaré que le commentaire parental de Spice signifiait que « tous les paris étaient ouverts » pour une réponse.

Découvrez quelques-unes des réactions suite à la perte d’un autre emploi par Erica à cause du chaos des « singes ».

« Ce qui est fou, c’est qu’Erica n’a pas traité Spice de singe noir. Erica a dit singe bleu. Et si vous regardez l’épisode précédent et l’épisode de l’altercation, Erica et Spice se sont disputées sur différents sujets. Spice est descendue et a dit quelque chose à propos du fils aîné d’Erica. Alors, Erica a répondu quelque chose. Spice avait un maquillage bleu et des cheveux bleus. Si vous y prêtez vraiment attention, ce n’était pas une motivation raciste. Erica et Spice étaient en mode combat, smh. Toutes ces réactions négatives n’étaient pas nécessaires », a déclaré une réponse. « Tout le monde pense que Spice a parlé de son enfant. Elle n’a pas parlé de son enfant, elle a réitéré ce qu’Erica lui avait dit que son fils lui avait dit. Erica a dit à tout le monde que son fils ne vivait pas avec elle parce que son fils ne s’occupait pas d’elle. Spice a utilisé les mots d’Erica contre elle et Erica a été déclenchée et a montré qu’elle était vraiment raciste ! Il faut vraiment que les gens connaissent la différence ! » dit un autre. « Ne dis pas qu’ils en font trop maintenant, parce que quand Kanye faisait la même merde, il a aussi perdu des contrats. ils savent à quoi ils ont affaire », a souligné un commentaire. « D’autres conséquences en découleront. Son commentaire était méchant, déplaisant et manifestement raciste. Elle s’en est tirée depuis longtemps, maintenant les poulets sont rentrés à la maison pour se percher », a interpellé quelqu’un. « Beaucoup d’entre vous ne travaillent pas dans le monde réel ou ne font pas partie de ces employés qu’ils souhaitent garder. Aucun travail ne vous permettrait de faire ce qu’Erica a fait et de simplement continuer. C’est dommage mais oui. Vous n’arrêtez pas de dire qu’ils pourraient le couper… pour mettre qui à l’aise ? Elle l’a toujours dit. Ses camarades de casting l’ont encore entendu et c’est offensant pour beaucoup », a expliqué quelqu’un.

Un utilisateur d’IG a rappelé aux défenseurs d’Erica qu’elle était tombée en panne plus d’une fois, souhaitant que Spice meure sur la table d’opération.

« D’accord, puisque vous dites tous que Spice a également tort, mais elle a appelé Spice un singe, a émis des sons puis a souhaité mourir ? Tout ça parce que Spice a dit « ton fils ne t’aime même pas » ? Je suis confus parce qu’Erica aurait pu dire « tu es sûre que ton fils t’aime bien ? » Mon fils m’aime », mais elle a utilisé une insulte puis lui a souhaité la mort devant les caméras. Smh », ont-ils écrit.

Si Erica n’avait pas fouillé son sac avec des propos racistes, sa bagarre dans un bar et sa récente arrestation auraient pu l’arrêter de toute façon. Au moins, les films Tubi la gardent toujours réservée et occupée pour le moment.

Que pensez-vous du fait qu’ALLBLK ait renvoyé Erica Mena de Faire taire?