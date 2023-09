Erica Mena remet en question la table ronde sur le racisme de la #LHHATL

Appuyez sur le rabat pour en savoir plus sur ses pensées.

« Pourquoi sont-ils si désespérés de filmer sans arrêt en ce moment pour compenser tout ce que j’ai tourné et qu’ils ne peuvent pas utiliser maintenant ? » s’est-elle demandé sur Instagram.

Erica Mena a également fait des commentaires similaires sur Instagram et a fustigé MTV pour avoir « tenté de sauver la face ».

« Elle aurait apprécié l’opportunité de discuter de ce qui s’est passé d’une manière productive et aurait fait de cette table ronde un véritable moment d’apprentissage précieux pour tous. Il convient également de noter que la chaîne a continué à filmer avec Erica pendant plus de sept mois après l’incident réel, malgré les affirmations selon lesquelles le tournage avec elle avait été arrêté après que cela se soit produit.

Il a également noté que la chaîne était au courant de ses commentaires pendant des mois et avait continué à la laisser filmer avant de la licencier au milieu des réactions négatives des fans.

« Il est très décevant qu’Erica n’ait pas été incluse dans la discussion sur l’incident survenu pendant le tournage de la série et que la chaîne ait choisi de faire taire sa voix », a déclaré Hoing.

RadarOnline r rapporte que le représentant de Mena, Steve Hoing, est déçu que sa cliente ne puisse pas s’exprimer et pense qu’elle est réduite au silence.

Le MARDI 26 SEPTEMBRE à 21h immédiatement après la finale de la saison #LHHATL la conversation se poursuit avec Love & Hip Hop Atlanta : Racism, Colorism, and the Uncomfortable Truth.

Une description officielle de l’émission indique qu’il s’agit d’une table ronde mettant en vedette l’experte internationale en colorisme, le Dr Sarah L. Webb, fondatrice et propriétaire de Colorism Healing, un leader en matière de sensibilisation, de changement d’attitude et d’action, qui mène un dialogue ouvert qui discutera. avec Spice, Yandy, Joc, Scrappy, Sierra, Amy et Rasheeda.

Maintenant, MTV se prépare à diffuser une émission spéciale intitulée « Love & Hip Hop : Racism, Colorism, and the Uncomfortable Truth » après la finale de la saison #LHHATL de ce soir et Mena n’en fera pas partie.

Comme indiqué précédemment, Mena, 35 ans, a été expulsée de la série après la diffusion d’un épisode dans lequel elle a traité sa camarade Spice de « singe bleu » et a émis des sons de singe pour souligner son point de vue.

Erica Mena, « réduite au silence », pense qu’elle sert de bouc émissaire à une table ronde sur le racisme mettant en vedette le Amour et hip-hop Atlanta casting. « Si je suis utilisé pour donner l’exemple, pourquoi n’ai-je pas participé à cette « table ronde » ? a demandé la star de télé-réalité.

D’après l’ancien Star de l’amour et du hip-hopelle a tourné des scènes de télé-réalité jusqu’à fin août.

« Je travaille sur @loveandhiphop le 25 août 2023 », a écrit Erica Mena sur son InstaStory mardi. « Trois jours plus tard, le 29 août, ils ont diffusé cet épisode avec fierté. On m’a même demandé de tourner une scène ce lundi 28 août », a ajouté l’ancien Amour et hip-hop étoile.

Plus tard, elle est entrée Amour et Hip Hop section commentaires pour se défendre et a accusé la série de l’utiliser pour sauver la face.

« Je pense qu’il est tout à fait juste que je parle sous ce message », a écrit Mena à @LoveAndHipHop. « Surtout parce que j’ai en effet filmé sans arrêt pendant sept mois après l’incident réel entre moi et cet autre individu. La chaîne a choisi de continuer à filmer avec moi sans arrêt, c’est pourquoi j’ai été utilisé comme scénario de base pour toute la seconde moitié de cette saison. Ils avaient ces images depuis des mois. Ils ont choisi de le monter comme ils le voulaient et de le diffuser. C’est seulement maintenant qu’ils essaient désespérément de sauver la face et qu’ils se servent de moi pour le faire. « Si je suis utilisé pour donner l’exemple, pourquoi n’ai-je pas participé à cette « table ronde » ? elle a ajouté. « Pourquoi sont-ils si désespérés de filmer sans arrêt en ce moment pour compenser tout ce que j’ai tourné et qu’ils ne peuvent pas utiliser maintenant ? Désespéré de sauver la face, mais c’est vrai et la seule raison pour laquelle une déclaration a été faite par le réseau était à cause du contrecoup. Pas parce qu’ils croyaient vraiment que ce que je disais était une insulte raciale.

Elle a également montré du doigt et a noté que Yandy Smith l’avait un jour traitée de singe et n’avait pas subi de représailles. Elle a terminé son commentaire en se demandant une fois de plus pourquoi elle n’avait pas été incluse dans la conversation sur le racisme. «Le fait qu’ils se moquent désormais de la situation en utilisant des individus qui ont effectivement dit des choses tout aussi mauvaises», a écrit Erica. « Messy Yandy elle-même en 2015 à l’antenne de Hot97 m’a traité de « connard de singe » – essayer de sauver la face des sponsors de cette chaîne est pathétique. Si vous voulez vraiment sauver la face, pourquoi ne pas inviter les deux femmes qui ont tout aussi tort dans cette scène à avoir cette conversation puisque maintenant cette chaîne estime qu’elle est nécessaire. « Le triste [sic] la vérité dans tout cela – cette franchise [sic] De toute façon, nous a toujours dépeints comme des animaux de zoo. :

