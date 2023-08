Erica Mena fustigée pour avoir qualifié Spice, co-star de « LHHATL », de « singe »

Erica Mena s’emballe sur les réseaux sociaux après l’épisode de cette semaine Amour et hip-hop à Atlanta.

La star de télé-réalité de 35 ans a eu une altercation avec sa co-star, Spice, lors d’un épisode de la série diffusé cette semaine.

Au cours de leurs échanges, Spice a déclaré à Mena que son fils n’aimait pas sa propre mère, c’est à ce moment-là que la situation a vraiment dégénéré. Ce commentaire en particulier a conduit Erica à renverser violemment une table en direction du chanteur alors que les deux hommes se criaient dessus.

Alors que la sécurité tentait de désamorcer la situation et de mettre un terme aux combats, un autre Amour et hip-hop à Atlanta l’actrice Shekinah Jo a fait de son mieux pour que les deux femmes arrêtent de se disputer. C’est à ce moment-là que Mena a poussé la situation à un tout autre niveau, crachant des insultes racistes contre sa co-star noire.

En réponse, on pouvait entendre Mena crier : « Espèce de singe, espèce de putain de singe bleu ! »

Comme l’ont souligné de nombreux fans en ligne, le fait qu’Erica ait immédiatement traité une femme noire de singe montre ce qu’elle ressent vraiment à l’égard des personnes auxquelles elle s’est associée tout au long de sa carrière.

De nombreux commentateurs ont également attiré l’attention sur le fait que d’autres célébrités ont perdu leur emploi pour avoir utilisé le même langage, comme en 2018 lorsque ABC a viré Roseanne Barr pour avoir qualifié l’ancienne responsable du gouvernement américain Valerie Jarrett de « planète des singes ».

Bien que Spice ait reçu des réactions négatives pour avoir élevé l’enfant d’Erica, le discours principal autour du clip viral est l’anti-noirceur de Mena. L’artiste jamaïcaine de Dancehall a évoqué les réactions négatives à sa contribution sur Instagram, soulignant un double standard.

«Les enfants sont interdits, n’est-ce pas ??????? Mais je suppose que c’est seulement quand je demande parce que où est la même énergie quand Scrappy et Stevie J en ont parlé, mais maintenant je suis un singe et j’aurais dû mourir sur la table ? Ok, Erica », a écrit Spice sur Instagram.