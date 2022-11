Erica Mena et Safaree réfléchissent à leur relation

La Amour et hip-hop Atlanta La réunion a été diffusée lundi soir et alors qu’Erica Mena avait beaucoup à dire, le père de son ex-mari / bébé, Safaree Samuels, n’avait initialement pas grand-chose à dire.

Lorsqu’on lui a demandé de revenir sur son temps passé dans une relation avec Safaree, la star de télé-réalité, 35 ans, a douloureusement partagé qu’elle était dans un endroit sombre.

«J’étais vraiment comme briser en morceaux, jour après jour. J’ai fait beaucoup de thérapie depuis et j’ai trouvé tellement de leçons que j’avais besoin d’apprendre et j’ai pu puiser dans j’ai attiré cette énergie dans ma vie. J’ai eu quelques défauts dans mon mariage mais en même temps, j’ai tellement balayé sous le tapis et je pense que c’est pour ça qu’on a profité de moi.

Elle a ensuite été interrogée sur la maternité la deuxième fois et à quoi ressemblait cette expérience.

«Comme si je devais me traîner hors de cet endroit sombre. Avec mon premier fils, parce que j’ai dû tellement me démener, j’ai sacrifié tellement de temps loin de mon premier-né que j’essaie encore de me rattraper jusqu’à ce jour », a déclaré Erica. “Et c’est des choses que j’ai avoué et que j’ai été vulnérable avec lui, c’est pourquoi c’est bizarre qu’il connaisse l’expérience traumatisante d’être une mère célibataire une fois, puis il se retourne et fait de moi une mère célibataire deux fois.”

L’animatrice de la réunion Claudia Jordan a donné la parole à Safaree, 41 ans, pour purifier l’air et a demandé au rappeur / star de télé-réalité s’il souffrait.

Il a mis un certain temps à parler et il a été encouragé par ses camarades de casting, Scrappy, Kirk Frost et Shekinah Anderson à exprimer ses émotions et à s’ouvrir. Scrappy en particulier a répondu au silence de Safaree et l’a exhorté à “parler mon frère” parce qu’il y a “quelqu’un là-bas comme [him.] Alors tu dois parler frère.

Finalement, Safaree a expliqué pourquoi il lui était si difficile d’exprimer ses pensées et ses sentiments.

“Vous savez, j’essaie toujours de m’engourdir délibérément de tout pour ne pas ressentir de douleur”, a déclaré Safaree. “Tu sais, je me dis que je m’en fous, pour que je puisse vraiment y croire, mais il y a de la douleur.”

Il est très évident que Safaree et Erica ne raviveront pas leur relation de sitôt, voire jamais, mais espèrent mieux coparentalité dans un proche avenir.

“J’ai déjà compris que Safaree ne prendra jamais vraiment ses responsabilités et c’est très bien”, a rétorqué Erica Mena. “Il ne me doit rien, tout ce qu’il doit maintenant, ce sont ses enfants et c’est tout ce qui m’importe.”

Avant de poursuivre la conversation, Safaree a eu la possibilité de parler à nouveau et il s’est excusé d’être parti après la naissance de leur fils.

« Qui veut se marier, avoir des enfants, puis finir ici ? Je n’aurais pas pensé que deux ans plus tard, c’est là que nous aurions été. Nous étions juste au point de savoir qui pouvait le plus blesser qui, et nous y sommes restés longtemps. C’est nul. Absolument désolé pour le moment où notre fils est né, et je suis parti une semaine plus tard.

Erica a répliqué et a dit que ce n’était pas une semaine plus tard, mais la conversation a finalement évolué. Quant à l’avenir de la relation de coparentalité entre Erica et Safaree, il a déclaré qu’il espérait que c’était mieux qu’aujourd’hui.

Plusieurs fans à l’écoute de la réunion ont critiqué Safaree pour ses actions et ont envoyé des encouragements et de l’amour à Erica.

Cependant, tout le monde en ligne ne s’est pas rangé du côté d’Eric et a estimé que Safaree était également une victime dans la relation.

Découvrez le clip complet d’Erica Mena et Safaree réfléchissant à leur relation ci-dessous.

Ce va-et-vient est vraiment difficile à regarder et nous ressentons sincèrement pour les enfants impliqués. Selon vous, qui sont les vraies victimes ? Dites-nous vos idées ci-dessous.