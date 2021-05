Erica Mena, enceinte de Love & Hip Hop, demande le divorce de Safaree Samuels après avoir été «  surprise à danser avec un fan  »

Erica Mena, enceinte de LOVE & Hip Hop, a demandé le divorce de Safaree Samuels après avoir été «surprise en train de danser sale avec un fan».

Leur mariage a été retransmis à la télévision il y a deux ans et malgré leurs coups de tête le même matin, ils ont dit «oui» devant leurs amis.

Getty

Erica Mena a demandé le divorce de Safaree Samuels après deux ans de mariage[/caption]

TMZ a révélé mardi que l’homme de 33 ans avait demandé le divorce vendredi devant la Cour supérieure du comté de Fayette en Géorgie.

Selon les documents obtenus par le point de vente, le mannequin demande la garde physique principale de leur fille d’un an, Safire, mais est prêt à partager la garde légale conjointe avec le rappeur.

Elle a également demandé une pension alimentaire pour enfants et l’utilisation exclusive de la maison qu’ils partagent actuellement.

Ce n’est certainement pas la première fois que le divorce est mis dans la même phrase que Safaree et Erica, car ils ont laissé entendre pour la première fois qu’il y avait des problèmes au paradis en 2020.

Getty

Safaree avait mentionné le divorce pour la première fois en 2020[/caption]

En novembre 2020, Safaree a annoncé sur Twitter qu’il «terminerait 2020 comme il se doit !!! en tant que BACHELOR !!. »

Cependant, l’homme de 39 ans a apparemment changé d’avis et a tweeté: «Un homme n’est rien sans sa famille. Je ne suis pas célibataire et j’aime ma femme, je ne manquerais jamais de respect à la mère de mon enfant ou de ma femme.

« Désolé d’être enfantin et Salut à tous les vrais hommes là-bas », a-t-il ajouté.

Puis en février, Safaree a de nouveau utilisé les réseaux sociaux pour menacer sa femme, disant dans un tweet maintenant supprimé: «Je veux dire que du fond de mon cœur, se marier était l’une de mes PLUS GRANDES erreurs et cela ne se reproduira plus jamais.

«Je m’en vais avant de finir en prison pour une merde idiote. Personne ne vaut ma liberté !!! », a déclaré le rappeur.

Getty

Le couple s’est marié en 2019 et leur mariage a été télévisé[/caption]

Erica a ensuite applaudi son mari et a dit qu’elle «était absolument d’accord» avec lui.

«Puisque vous courez toujours sur les réseaux sociaux comme une petite fille, je ferais aussi bien de me joindre à nous. Je suis tout à fait d’accord avec vous sur ce point.

Les deux semblaient avoir rafistolé les choses une fois de plus quand, en mai 2021, Erica a annoncé qu’elle attendait leur deuxième enfant ensemble.

Ce serait le troisième enfant d’Erica, car elle a un fils de 14 ans issu d’une relation précédente.

Instagram / Safaree Samuels

Ils partagent une fille[/caption]

Instagram / Erica Mena

L’ancien couple en a un sur le chemin[/caption]

Sur une photo où elle tenait son ventre, elle a écrit: «J’accouche très très bientôt! Lundi, j’ai finalement annoncé ma nouvelle bénédiction.

Cependant, au cours des deux dernières semaines, elle a laissé entendre qu’elle sortait de son mariage avec la star de Love & Hip Hop en partageant plusieurs légendes cryptiques sur les réseaux sociaux.

Une légende disait: « Je suis heureux, je souffre et je guéris en même temps. »

Instagram / Erica Mena

Erica devrait accoucher très bientôt[/caption]

Instagram / Erica Mena

Elle n’a pas porté sa bague ces dernières semaines[/caption]

Dans un autre, où sa bague manquait sur la photo, elle a écrit: « Je suis tout ce dont j’ai besoin. »

Les choses ont peut-être atteint un niveau record pour le couple alors que une vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux où Safaree a été vu en train de devenir un fan lors d’un concert.

La vidéo simulait un acte sexuel alors qu’il frappait devant une foule.





Les fans de Love & Hip Hop ont regardé Safaree et Erica tomber amoureux et se marier en 2019, malgré de nombreux problèmes.

Avant de sortir avec Erica, Safaree a fréquenté Nicki Minaj pendant dix ans.

Getty – Contributeur

Safaree est sorti avec Nicki Minaj pendant dix ans[/caption]