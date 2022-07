Erica Fernandez s’ouvre sur le fait d’être remplacée dans un projet parce qu’elle était trop mince; révèle, ‘Je reçois toujours…’

Erica Fernandez est l’une des meilleures actrices de télévision de l’industrie en ce moment. Elle est devenue un nom connu avec son émission Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi et a ensuite joué Prerna dans Kausati Zindagi Kay 2. Et maintenant, l’actrice a quitté les émissions et cherche de bons rôles dans l’industrie. Elle est même ouverte à travailler dans des séries Web et des films. Alors qu’Erica, qui est une actrice magnifique et connue pour sa forme physique, révèle qu’elle a toujours eu honte de sa vie. L’actrice a partagé qu’elle avait été remplacée dans un projet parce qu’elle était trop mince.

Erica révèle qu’elle est encore mince honteuse encore aujourd’hui

Erica se souvient : “Nous vivons dans un monde où les gens vous font honte ou vous font honte. Nous, en tant qu’individus, devons rester forts et faire face”. Elle a ajouté qu’elle avait été remplacée à la dernière minute à cause de sa morphologie : « Quand il s’agissait de travailler, c’est devenu un problème majeur. J’ai perdu du travail. Je ne pouvais pas prendre de poids. Il y avait des projets pour lesquels j’ai été remplacée parce que j’étais mince. Une fois, je suis allé tourner le projet pendant quelques jours et puis j’ai été remplacé parce que j’étais maigre”.

Erica, qui a parcouru un long chemin dans son parcours et a fait sa niche, a même ajouté qu’elle a honte de son corps encore aujourd’hui et que les gens passent des commentaires sur ses jambes et ses mains fines. Erica a même dit qu’on lui a demandé d’en faire plus parce qu’elle est trop maigre, “Même aujourd’hui, j’ai honte de mon corps, avec des gens qui disent que tu es si mince, regarde tes jambes, regarde tes mains, pourquoi ne gagnes-tu pas un peu de poids, pourquoi ne pas manger un peu plus”. Eh bien, seulement si vous pensiez que vous avez honte, alors attendez, Erica est un exemple classique de la façon dont le monde n’est jamais satisfait de ce que vous êtes. Vous devriez commencer à vous célébrer et à vous apprécier à partir de maintenant jusqu’à toujours.