Erica Fernandes parle du tournage en extérieur de ‘Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi 3’

Erica Fernandes s’est bien amusée à tourner un programme en plein air pour ‘Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi 3’ dans les collines pittoresques et calmes de Siliguri et elle a profité au maximum de son temps là-bas.

Malgré un calendrier de tournage serré, Erica, les acteurs et l’équipe se sont assurés de profiter de tout le bel endroit pour se détendre et se ressourcer à la fin de la journée.

« Habituellement, tourner sur des plateaux de tournage signifie finalement faire ses valises et rentrer à la maison, mais la partie amusante de notre récent programme en plein air était que tout le monde avait une meilleure chance de créer des liens les uns avec les autres et de créer des souvenirs incroyables. Nous déjeunions et dînions tous ensemble, nous nous asseyions le balcon entre les prises de vue pour profiter de la belle vue que nous avons eu la chance d’avoir ! Alors qu’il faisait chaud et humide, les pluies nous aidaient à combattre la chaleur. Parfois, nous nous promenions dans les jardins de thé et faisions même du vélo à travers eux . Un des jours, nous avons visité le marché local pour manger des momos et acheter des produits de première nécessité. Publier notre horaire en plein air, quelques-uns d’entre nous se sont même aventurés dans les montagnes de la Sourenee pour y passer une journée surréaliste! Dans l’ensemble, ce tournage en plein air était rafraîchissante et une visite bien méritée en dehors de la ville pour rattraper tout ce qui a été perdu au cours des derniers mois », partage Erica.

Plus tôt, expliquant pourquoi elle avait accepté de reprendre son rôle dans « Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi 3 », Erica a affirmé que le personnage de Sonakshi Bose avait une place spéciale dans son cœur et que tout ce qu’elle est aujourd’hui est dû à l’amour et la reconnaissance qu’elle a obtenue de ce rôle particulier qu’elle a essayé. Partageant son enthousiasme de s’associer à nouveau à ‘Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi’, Erica avait déclaré: « La subtilité est ce qui le rend unique, et pour moi, il n’a pas fallu une seconde pour être d’accord quand j’ai entendu parler de la saison 3. Cette émission et le personnage de Sonakshi m’est trop cher. Pour tout ce que cette série m’a donné et pour l’amour et l’appréciation irrésistibles que j’ai reçus des fans de cette série à ce jour, le moins que je puisse faire était de revenir en tant que Sonakshi dans la saison 3 . »