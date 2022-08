Erica Fernandes fait des révélations CHOQUANTES sur l’industrie cinématographique du Sud ; dit: ‘Ils voulaient de la messe sur moi’

Erica Fernandes est l’un des plus grands noms de l’industrie de la télévision indienne. Elle a participé à des émissions à succès comme Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi et Kasautii Zindagii Kay. Cependant, saviez-vous qu’Erica a fait partie de plusieurs films dans le Sud ? Elle a réalisé des films en kannada, tamoul et télougou. Dans son premier film Kannada, Ninnindale, elle a eu la chance de travailler avec la défunte superstar Puneeth Rajkumar. Cependant, l’expérience d’Erica de travailler dans l’industrie cinématographique du Sud n’était pas grande. L’actrice a récemment parlé des problèmes auxquels elle était confrontée car elle était très mince.

Récemment, alors qu’elle parlait à ETimes, l’actrice a déclaré : “J’étais très maigre à l’époque. J’avais 18 ans quand j’ai commencé à faire des films du Sud. J’ai travaillé pendant quelques années. Pendant ce temps, j’ai dû faire face J’étais mince et pas en forme selon eux à ce moment-là. Ils voulaient un peu de masse sur moi. Pour cette raison, j’ai dû être rembourré pour entrer dans le personnage qu’ils voulaient dépeindre. J’ai fait face à ces problèmes. Je ne pense pas que je ferais plus ça maintenant.”

Les déclarations d’Erica Fernandes sont devenues virales dans l’actualité du divertissement. Elle a également révélé qu’elle avait été remplacée dans un film du Sud malgré le gain de quelques kilos. Elle a déclaré qu’elle avait fait beaucoup d’efforts pour prendre du poids et même le héros du film prenait du volume. Lorsque l’actrice a vu le héros sur le plateau qu’il avait plus gonflé et comparé à lui, ses efforts ont été vains, car les changements d’Erica n’étaient pas visibles.

On se demande dans quel film c’était dans lequel Erica a été remplacée.

Pendant ce temps, la télévision a fait des merveilles pour Erica. L’actrice a un énorme fan suivant et il y a quelques semaines, il y avait des rapports selon lesquels elle participerait à Jhalak Dikhhla Jaa 10. Cependant, l’actrice avait nié avoir confirmé la nouvelle.