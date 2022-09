Erica Banks n’ira pas en boîte avec des filles qui ne sont pas assez épaisses

Doit être BBL sur le cerveau…

Plus tôt cette année, la rappeuse Erica Banks s’est fait décerner un BBL, admettant qu’elle a subi la chirurgie populaire d’arrachage de butin et de rétrécissement de la taille parce qu’elle “détestait aller au gymnase”. Maintenant, elle s’en prend à toutes les filles qui n’ont pas le même corps qu’elle a acheté, disant qu’elle ne peut pas sortir en boîte avec des femmes qui ne sont pas à la hauteur de ses normes de beauté épaisses.

Mardi, @theneighborhoodtalk a mis en ligne un enregistrement d’écran d’une publication que Banks a faite sur son histoire Instagram Close Friends, où elle a parlé de ses exigences pour que ses amis aient une certaine apparence s’ils veulent sortir avec elle.

“Un certain type de look, si elle ne ressemble pas à ce que je veux qu’elle soit, physiquement, je ne veux pas qu’elle vienne”, a déclaré le rappeur “Buss It” à propos de sortir avec son équipe. “Parce que le look de tout est si important pour moi. Si elle n’est pas assez épaisse, non. Les cheveux n’ont pas fait assez bien? Non. Vous ne pouvez pas vous habiller ? Non. Mince? Non! [laughs].”

Elle a poursuivi en se défendant par avance des critiques : « C’est comme, je n’ai pas l’impression de discriminer, je veux juste un certain type de look. Elle pourrait être la fille la plus gentille que j’ai jamais rencontrée dans ma vie, mais si elle n’a pas l’air du rôle, je ne veux pas qu’elle vienne. Ce n’est tout simplement pas l’ambiance dans laquelle je suis.

Banks a poursuivi en disant que c’est bien pour les filles qui ne répondent pas à ses normes de beauté “de venir au barbecue [or] la soirée d’écoute “, mais quand il s’agit du club, elle a l’impression que” les salopes doivent avoir une certaine apparence “.