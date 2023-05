Erica Banks et Jessica White rejoignent le casting de Love & Hip Hop Atlanta

Amour et hip-hop : Atlanta revient sur vos écrans de télévision le 13 juin dans le cadre de la prise de contrôle du mardi soir de MTV.

La saison très attendue se remixe et redémarre dans une nouvelle ère alors que les membres de la distribution originale font leur retour après des revers majeurs. Et devinez quoi les gars ? Nous avons un premier aperçu exclusif de la promo de la nouvelle saison.

Découvrez-le ci-dessous :

La reine du Dancehall Spice se bat pour sa vie après une opération presque mortelle à la suite de sa récente nomination aux Grammy®.

Erica Mena laisse derrière elle son chagrin et son divorce avec Safaree alors qu’elle enflamme sa carrière de star de cinéma.

Bambi demande officiellement le divorce contre Scrappy alors qu’elle poursuit sa carrière de rap.

Rasheeda réorganise Frost Bistro en un nouveau lieu de brunch en vogue.

Yandy a du mal à équilibrer le succès dans sa maison alors que ses entreprises explosent, reprenant Underground ATL avec son restaurant à succès Dancin ‘Crepe et augmentant l’espace de stockage avec sa ligne de cosmétiques internationale.

De nouveaux visages rejoignent la série populaire et ils arrivent en force pour faire leurs preuves en tant que prochains grands musiciens sortant d’Atlanta. Rencontrez-les ci-dessous :

Erica Banks : L’artiste virale la plus connue pour son hit « Buss It », Erica Banks, est en campagne pour se réinventer et prouver au monde qu’elle mérite d’être la prochaine grande rappeuse en commençant par le lancement de son nouveau single « Ain’t Got Time ». .”

Amy Luciani : Amy Luciani, influenceuse populaire, entrepreneuse de coiffure et de cosmétiques et rappeuse montante, est déterminée à mettre tous ses millions dans sa carrière de rap et à remporter la couronne.

Jessica Blanc : L’actrice et mannequin Jessica White rejoint la série dans un voyage de guérison de la santé mentale après sa récente séparation d’avec son infâme ex-petit ami tout en poursuivant son rêve d’être une chanteuse de R&B à succès – transformant son chagrin en disques de platine.

Les autres acteurs cette saison incluent : Sierra Gates et Eric Whitehead, Scrappy, Momma Dee, Kirk Frost, Mendeecees, Safaree, Karlie Redd, Erica Dixon, Renni Rucci, Yung Joc et Kendra Robinson, Shekinah Jo et Khaotic.

Tout le monde sera mis à l’épreuve cette saison, car l’ajout des nouveaux membres de la distribution entraîne des changements d’allégeance et d’amitiés de longue date à tester et à évaluer tout en étant vulnérable et en montrant leurs forces alors qu’ils subissent des changements majeurs dans leur vie.

Retrouvez les saisons précédentes de Love & Hip Hop Atlanta sur MTV.com, l’application MTV, Paramount+ et la chaîne Love & Hop Hop sur Pluto TV. Les futures saisons de « Love & Hip Hop » d’autres villes resteront sur VH1 et seront diffusées plus tard en 2023.

Rejoignez la conversation en utilisant #LHHATL et suivez les comptes officiels Love & Hip Hop sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et YouTube.

Love & Hip Hop: Atlanta est produit par Sitarah Pendelton et Jubba Seyyid pour MTV Entertainment Studios et Lashan Browning, Donna Edge-Rachell, Paris Bauldwin, Daniel Wiener, Alissa Horowitz, Mimi Adams, Gavin Lee Jones et John Crenny pour Antoinette Media .