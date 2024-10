Eric Winter du Rookie soutenu par ses co-stars avant la septième saison

Eric Winter ressent l’amour. Sur Instagram, l’acteur a révélé que ses co-stars l’avaient rejoint pour une célébration à West Hollywood. Sur la photo aux côtés de Melissa O’Neil, Mekia Cox, Alyssa Diaz, Deric Augustine et Richard T. Jones ; La recrue Le showrunner, Alexi Hawley était également présent.

©Instagram Eric Winter a été rejoint par ses co-stars, Melissa O’Neil, Mekia Cox, Alyssa Diaz, Deric Augustine et Richard T. Jones.

Les acteurs d’ABC s’étaient réunis lors d’une soirée organisée par la société d’Eric, Palm Republic Rum, au 1 Hotel West Hollywood. Remerciant ses co-stars d’être présents, Eric a légendé une photo de groupe : « La meilleure équipe du monde ! Je vous aime les gars. »

L’épouse d’Eric, Roselyn Sanchez, a également été aperçue en un clin d’œil et a séduit dans une combinaison en cuir. Connaissant bien les camarades de casting de son mari, Roselyn a joué le rôle de Valerie Castillo dans un épisode de la deuxième saison.

© Getty Eric et sa femme Roselyn Sanchez ont récemment confirmé une perte tragique

Le couple, qui s’est marié en 2008, a récemment ressenti une vague de soutien de la part de ses amis et de sa famille, après avoir confirmé une perte tragique.

Dans un post déchirant partagé le 9 octobre, Eric a annoncé que leur neveu, Kike, était décédé à l’âge de 19 ans, suite à un « accident » en septembre.

« Je n’aurais jamais pensé publier quelque chose comme ça, mais je le fais en ton honneur et en mémoire, Kike », a-t-il écrit sur Instagram.

« Le 29 septembre, nos vies ont été changées à jamais lorsque nous avons perdu notre neveu dans un tragique accident à l’âge de 19 ans. Il était un rayon de lumière avec un avenir incroyable devant lui et malheureusement, sa vie a été écourtée.

« Nos cœurs ont été remplis d’une immense douleur, mais après avoir été là avec ma famille et avoir célébré sa vie, je voulais partager qui tu étais et combien nous avons tous eu de la chance de t’avoir avec nous aussi longtemps. Tu étais une âme incroyable. , fils, petit-fils, frère, neveu et cousin.

« Vous nous manquerez tous terriblement, mais allez de l’avant en vous honorant et en vous assurant que vous continuez à ressentir notre amour », a poursuivi Eric. « Que Dieu vous bénisse Carlos Enrique Sanchez Luna… jusqu’à ce que nous nous revoyions, le ciel a récupéré un ange. »

Avant le décès de Kike, Eric tournait la septième saison de La recrue à travers Los Angeles. Il a posté pour la dernière fois sur le plateau le 28 septembre et a probablement pris un congé pour pleurer la perte de son neveu.

Roselyn, 51 ans, a suggéré qu’elle et Eric aborderaient leur perte dans leur podcast, He Said, Ella Dijo. Tenant les fans informés sur X (anciennement Twitter), elle a expliqué : « Nous sommes confrontés à une situation familiale. J’ai essayé de gérer avec ma famille ce qui est difficile pour devenir notre nouvelle normalité. Nous sommes actuellement à El Paso, Texas. Nous en parlerons. sur le podcast. Merci pour votre patience. Beaucoup d’amour.