Eric Winter du Rookie et sa célèbre épouse ont l’air adorés sur de nouvelles photos

Eric Winter et Roselyn Sanchez ont volé la vedette lors de leur événement prestigieux ce week-end.

La recrue La star et son co-fondateur du rhum Palm Republic, Brad Parkes, ont organisé une somptueuse fête au Juniper Lounge and Grande au 1 West Hollywood – et cela avait l’air très amusant !

Eric portait une chemise bordeaux, un blazer et un jean, tandis que l’actrice du Grand Hotel époustouflait dans une combinaison en cuir sans bretelles.

Vous aimerez peut-être aussi REGARDER : Roselyn Sanchez fait une apparition dans The Rookie

Le couple de longue date s’est enlacé pendant qu’ils posaient pour des photos pour promouvoir le rhum.

Ils ont également été rejoints par les co-stars d’Eric’s The Rookie, dont Alyssa Diaz, Mekia Cox, Melissa O’Neil, Deric Augustine et Richard T. Jones. Le créateur de la série, Alexi Hawley, est également venu soutenir Eric.

Lancé en juin 2024, République des Palmiers est décrit comme « l’esprit ultime toute l’année » et a été un travail d’amour.

Eric doit remercier Roselyn pour sa création car il est tombé amoureux du rhum lorsqu’il a rencontré sa belle-famille lors de son premier voyage à Porto Rico. Sa passion pour l’esprit a conduit au développement de Palm Republic.

© Brian Lau Xian Yang et Samantha Linares Eric Winter soutenu par Roselyn Sanchez et ses co-stars de The Rookie à l’événement Palm Republic

Il a passé les deux dernières années à collaborer avec des mixologues experts et des maîtres des spiritueux pour créer son rhum premium unique.

Lors de son lancement, Eric s’est tourné vers X et a écrit : « Oui ! Je le pense vraiment quand je dis, je ne peux pas attendre.

« Cela a été tout un voyage et je suis tellement fier de Palm Republic ! Vous allez l’adorer ! Je le pense sincèrement. »

© Brian Lau Xian Yang et Samantha Linares Eric et Roselyn avaient l’air parfaits

Eric et Roselyn se soutiennent incroyablement mutuellement dans leurs diverses entreprises et élèvent une famille ensemble.

Ils ont accueilli leur fille Sebella en 2012 et leur fils Dylan en 2017, et la star de Devious Maids dit qu’Eric est un père fantastique.

© Brian Lau Xian Yang et Samantha Linares L’événement Palm Republic avait l’air très amusant

« C’est un père extraordinaire », a-t-elle déclaré à Home & Family. « En tant que femme, quand vous pensez à devenir mère à un moment donné, vous êtes très chanceuse et très chanceuse si vous trouvez quelqu’un qui sera un père extraordinaire. »

À son tour, Eric salue la ténacité et la passion de sa femme pour la vie. « J’admire son dynamisme et son engagement dans tout ce qu’elle veut faire », a-t-il déclaré. « Elle me dit tout le temps : ‘Je veux faire ça, je n’ai aucune idée de comment je vais le faire, mais je veux faire ça’ et elle y parvient. C’est une véritable inspiration pour moi. »

© Éric Winter/Instagram Eric et Roselyn Sánchez avec leurs enfants, Sebella et Dylan

Palm Republic est actuellement vendu en ligne et initialement lancé dans les magasins en Floride et sera étendu à tous les magasins du pays.

La marque s’est associée au Fondation Tunnel vers les Toursqui a été créé pour aider Gold Star et les familles des premiers intervenants décédées ainsi que les anciens combattants blessés et les premiers intervenants.

Le rhum a récemment remporté une médaille d’or au San Francisco World Spirits Competition 2024, qui est la plus grande compétition du pays.