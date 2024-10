Eric Trump dit que personne en Amérique ne se soucie du prince Harry ou de Meghan Markle

Eric Trump estime que le prince Harry n’a pas à s’inquiéter de la débâcle de son visa américain – parce que personne en Amérique « ne s’en soucie » de lui.

Le deuxième fils de l’ex-président, 40 ans, a eu des remarques cinglantes à l’égard du duc et de la duchesse de Sussex, affirmant qu’il était « triste de voir » à quel point les deux hommes « ont sombré dans le grand bain ».

« En vérité, je m’en fous du prince Harry et je ne pense pas que ce pays s’en soucie non plus », a déclaré Trump. a déclaré au Daily Mail.

Eric Trump affirme que la débâcle du prince Harry en matière de visa américain est sans danger simplement parce que personne en Amérique ne « s’en soucie » de lui. PA

Le deuxième fils de l’ex-président, 40 ans, a eu quelques remarques cinglantes à l’égard du duc et de la duchesse de Sussex. Getty Images pour W+P

« Mon père aimait la reine et je pense que la monarchie est une chose incroyablement belle. »

Trump a déclaré que si son père sortait vainqueur des élections du 5 novembre la semaine prochaine, Harry n’aurait pas à craindre d’être expulsé des États-Unis.

« Je m’en fous s’il s’est drogué. Cela ne veut rien dire», a-t-il déclaré. « Je peux vous dire que notre père et toute notre famille ont un immense respect pour la monarchie. »

Les commentaires de Trump interviennent un mois après qu’un juge a décidé que la demande de visa du père de deux enfants devait rester privée.

Pourtant, même si Trump affirme que son père n’envisage pas d’expulser Harry, cela ne signifie pas qu’il aime le royal en exil.

« Vous regardez ce mouton noir qui ne sait pas exactement où il est, dirigé par une épouse assez impopulaire, ici comme là-bas », a-t-il déclaré à propos du duc, qui a quitté la vie royale en 2020 et a déménagé. aux États-Unis.

Eric a félicité la défunte reine Elizabeth II pour la façon dont elle a accueilli son père au palais en 2019. PA

Trump a également fait l’éloge du monarque actuel, le roi Charles III. Getty Images

Trump a ajouté que les Sussex « ont sombré dans le grand bain et c’est triste à voir », ajoutant que les gens sont « capables de faire la différence entre les deux côtés » de la monarchie.

« La défunte reine était incroyable », a-t-il déclaré à propos de la reine Elizabeth II, décédée en novembre 2022 à l’âge de 96 ans. « La façon dont elle a accueilli mon père à bras ouverts était au-delà. »

Trump a également félicité le monarque actuel, le roi Charles III, qui avait déjà rendu visite à la famille Trump à Mar-a-Lago en Floride.

Commencez votre journée avec tout ce que vous devez savoir Morning Report propose les dernières nouvelles, vidéos, photos et bien plus encore. Merci de vous être inscrit !

« Nous connaissons le roi depuis toujours », a déclaré Trump au média. « En fait, je fouillais dans un album photo il n’y a pas si longtemps et je suis tombé sur une photo de lui avec mon père, j’ai six ans, dans le hall de Mar-a-Lago. »

Ailleurs, le fils du 45e président américain a fait l’éloge du prince et de la princesse de Galles, affirmant que les deux hommes n’avaient jamais « fait de faux pas ».

De plus, Trump a souligné que la princesse Catherine « se conduit toujours incroyablement bien et a été un véritable roc pour la prochaine génération de la famille ».